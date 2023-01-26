Challenger, Abrams, Leopard - коли Україна зможе отримати західні танки?

Велика Британія сподівається, що Україна зможе отримати танки Challenger 2 наприкінці березня, заявив заступник міністра оборони Великої Британії Алекс Чалк. Виступаючи у парламенті він сказав, що до цього часу українські військовики інтенсивно навчатимуться керувати і обслуговувати цю техніку.



Нині міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розпочне переговори із виробниками озброєння, щоб прискорити закупівлю озброєнь і збільшити постачання боєприпасів Києву. "Якщо йдеться про боєприпаси, то є також питання кількості. Це ще одна тема, яку я порушу на своїх переговорах з представниками оборонної промисловості, ймовірно, вже наступного тижня, якщо це дозволить графік", - додав він.

Як пишуть деякі експерти, на підготовку ЗСУ з оперування німецькими танками Leopard піде принаймні три місяці. Натомість інші вказують, що німецькі танки, на відміну від американських Abrams, легші в керуванні й працюють на дизелі, тож тренування українців для їхнього використання на полі бою може забрати 3-4 тижні.

Тим часом оголошена напередодні президентом США Джо Байденом поставка американських танків Abrams може надійти до Києва не раніше ніж за кілька місяців, кажуть оглядачі. Глава Білого дому заявив, що "доставлення цих танків на поле бою забере час - час, який ми використаємо, щоб переконатися, що українці повністю готові", маючи на увазі навчання українських військовиків та передачу запчастин для ремонту техніки.

Видання The Washington Post (WP) пише, що "обіцяні Берліном і Вашингтоном танки не будуть поставлені щонайменше навесні або влітку". Газета нагадує, що Abrams - один із найдосконаліших танків у світі, але для його надійної роботи потрібна спеціальна підготовка персоналу, запчастини і спеціальне паливо. "У середу американські офіційні особи заявили, що мине щонайменше кілька місяців, перш ніж Abrams зможе бути доставлений [в Україну], хоча інші експерти сказали, що це може забрати щонайменше рік".

Як зазначає Forbes, отримання Києвом американських танків може затягнутись і через те, що танки M-1A1 і A2, які перебувають на службі армії США або зберігаються в армійських арсеналах, мають уранову броню. "Відповідно до політики Пентагон ніколи не експортував ці танки. Натомість, коли він продає М-1, скажімо, до Іраку, Саудівської Аравії чи Польщі, він спочатку доручає General Dynamics створити спеціальні версії танків без уранової броні". Тож або Білому дому вдасться переконати іноземних користувачів Abrams віддати свої танки Києву, або "General Dynamics потрібно буде підготувати нову партію безуранових М-1 — і це може зайняти багато місяців, якщо не рік або більше".

The Time також погоджується, що Abrams "навряд чи прибудуть до початку очікуваного весняного наступу російських військ". Видання цитує Бена Годжеса, колишнього командувача сил армії США в Європі, який каже, що рішення відправити Абрамса - добра новина, але вона мала бути оголошеною раніше: "На жаль, кількість часу, який знадобився для прийняття цього рішення і те, як воно буде реалізовано, не передає відчуття невідкладності з боку адміністрації чи Пентагону, щоб допомогти Україні перемогти. Це більше схоже на шлях допомоги Україні уникнути програшу".

А от колишній посол США у Росії Майкл Макфолл у колонці для WP пише, що малоймовірно, що нове оголошене озброєння допоможе Києву призвести до "найбажанішого для України та решти світу результату - цілковитої поразки Росії". Однак, нова військова допомога може призвести до "патової ситуації" на полі бою й подальших мирних переговорів. "Українці остаточно переможуть армію Володимира Путіна. Україна знову буде суверенною і вільною. Лише два запитання залишаються без відповіді: скільки часу це забере? І скільки українців доведеться загинути, поки путінські солдати остаточно підуть?", - пише колишній дипломат.

Оглядачі Yahoo News при цьому вважають, що оголошенням про постачання Києву танків Вашингтон "несподівано й неохоче вирішив не просто взяти на себе зобов’язання захищати Україну від жорстокого російського вторгнення, але й інвестувати в її військове майбутнє далеко поза цим. Тепер це майбутнє в одному напрямку: більша інтеграція із Заходом і оплот проти подальшого російського експансіонізму".

Також рішення про відправлення Україні Abrams має символічне й політичне рішення - показати Москві єдність Заходу перед обличчям російської агресії в Україні. "Це був тріумф політичного розрахунку над проблемами логістики. Пентагону не було сенсу мучитись від логістичних проблем із надсилання найсучасніших танків в Україну, коли поблизу були дуже потужні німецькі танки Leopard, які могли дістатися до України швидше та діяти ефективніше", - пише The New York Times. Натомість це рішення відкрило шлях для схожих кроків інших союзних країн.

У Кремлі рішення про надання Україні західних танків для захисту у російській війні назвали "прямою залученістю" країн "у конфлікт".



У статті використано матеріали Reuters