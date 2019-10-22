У Конгресі свідчить Вільям Тейлор - голова дипмісії США в Україні

Вільям Тейлор, один із ключових свідків розслідування про можливий імпічмент Дональду Трампу, відповідає у вівторок на запитання представників слідчих комітетів Палати представників Конгресу.

Тейлор в був послом США в Україні у 2006-2009 роках, а у червні 2019 року вдруге очолив американське посольство у Києві на посаді тимчасово повіреного США в Україні, після відкликання посолки Марі Йованович.

Демократи у Конгресі планують почути більше про рішення Трампа затримати військову допомогу для України. Про те, що Вільям Тейлор має таку інформацію, стало відомо після свідчень колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Тоді Палата представників оприлюднила листування американських дипломатів та радника Володимира Зеленського Андрія Єрмака.

В розмові брав участь і Вільям Тейлор. Він написав послу США в Євросоюзі Ґордону Сондленду: “Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям - відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії”.

Президент Трамп прокоментував розвиток подій у Twitter: "Одного дня, якщо демократ стане президентом, а республіканці матимуть більшість у Палаті представників, навіть із невеликою перевагою, вони зможуть оголосити імпічмент президенту без належної процедури, прозорості або будь-яких юридичних підстав. Всі республіканці повинні пам'ятати, що зараз вони стають свідками лінчування. Але ми ПЕРЕМОЖЕМО!"

В той час, коли велось листування дипломатів, посол Тейлор дав інтерв’ю українській службі "Голосу Америки". Тоді на запитання про перегляд військової допомоги США він відповів так:

“Статус американсько-української співпраці у військовій сфері дуже високий. Ще ніколи ця співпраця не була такою потужною. Нинішня адміністрація забезпечила більше допомоги для безпеки України, включно з летальною зброєю, ніж будь-яка інша адміністрація будь-коли раніше. Минула адміністрація не надавала Україні летальної зброї, ця адміністрація надала. Є міцна підтримка в навчанні, у наданні обладнання, зброї. Це наша поточна політика”.

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