Верховний суд США підтримав право на приватність власників мобільних телефонів

У п’ятницю Верховний суд Сполучених Штатів виніс рішення, згідно з яким державні установи не можуть без розпорядження суду отримати дані про місце перебування власника мобільного телефона.

Це рішення підтримало п’ятеро суддів, – четверо були були проти. Судді постановили, що правоохоронні органи мусять мати дозвіл на отримання даних, які провайдери мобільного зв’язку рутинно зберігають у себе про місце і пересування власника мобільного телефона. Ці дані, які за посередництвом мобільного зв’язку вказують на місце перебування власника мобілки за кожним разом, коли він користується нею, рутинно використовують органи правопрорядку у кримінальних слідствах.

Справа стосувалася того, чи органам правопорядку потрібен ордер для отримання інформації. Четвертий додаток до Конституції Сполучених Штатів забороняє «безпідставний обшук і конфіскацію».

Верховний суд виніс рішення, згідно з яким отримання «даних з мобільного телефона є саме таким обшуком, якого стосується четвертий додаток до Конституції. Четвертий додаток захищає не лише майно, але також і певні сподівання щодо приватності», заявив Верховний суд США.

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