Виробника iPhone потягли до суду у США за умисне уповільнення смартфонів

Компанія Apple вводила в оману користувачів смартфонів iPhone, уповільнуючи роботу цих пристроїв без відома їх власників, буцімто з метою компенсувати незадовільну роботу батареї пристрою. На це вказують 8 позовів проти компанії, подані до різних федеральних судів США. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.
Усі позови прагнуть статусу групових, щоб представляти мільйони користувачів iPhone у США
Минуло тижня компанія вперше визнала, що оновлення операційної системи iOS для iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE та iPhone 7 містили функцію "згладжування" надходження енергії від батарей, які охололи, мають значний вік або низький заряд.
У компанії стверджували, що без такої корекції, телефони несподівано вимикались би через закладений у них запобіжник, створений, щоб не допустити зламу компонентів.
Зізнання послідувало за висновками компанії Primate Labs про те, що зміни у роботі смартфонів Apple, на які скаржились споживачі, викликані програмним забезпечення смартфонів.
Замість того, щоб виправити дефект, надавши безплатну заміну батареї усім враженим цим дефектом смартфонам, Apple спробувала замаскувати йогоТвердження в одному з позовів
Усі позови прагнуть статусу групових, щоб представляти мільйони користувачів iPhone у США. Позов також подано до суду в Ізраїлі.
Позов до суду у Сан-Франциско, зокрема, стверджує, що нездатність баратей впоратись із вимогами високошвидкісного процесора без внесення змін до програмного забезпечення є дефектом.
“Замість того, щоб виправити дефект, надавши безплатну заміну батареї усім враженим цим недоліком смартфонам, Apple спробувала замаскувати його" - цитують текст позову у Reuters.
Як стверджують деякі позови, користувачі протягом останнього року могли помилково вважати, що збої програм та уповільнення роботи апаратів були спричинені роботою процесора - і відповідно приймали рішення про купівлю нового iPhone - при тому, що реальною причиною проблем була слабка батарея, заміна якої коштувала б незначну суму у порівнянні із вартістю нового апарата.
“Якщо виявиться, що користувачі могли би просто замінити батарею, а не купували б новий iPhone, якби знали про реальну природу апдейтів операційної системи від Apple - можливо з'являться кращі підстави говорити про введення покупців в оману чи шахрайство з боку Apple", - наводять слова Рорі Ван Лоо, професора Бостонського університету, який спеціалізується на законодавстві щодо прав споживача у царині технологій.
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