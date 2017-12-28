Виробника iPhone потягли до суду у США за умисне уповільнення смартфонів

Компанія Apple вводила в оману користувачів смартфонів iPhone, уповільнуючи роботу цих пристроїв без відома їх власників, буцімто з метою компенсувати незадовільну роботу батареї пристрою. На це вказують 8 позовів проти компанії, подані до різних федеральних судів США. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Усі позови прагнуть статусу групових, щоб представляти мільйони користувачів iPhone у США

Минуло тижня компанія вперше визнала, що оновлення операційної системи iOS для iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE та iPhone 7 містили функцію "згладжування" надходження енергії від батарей, які охололи, мають значний вік або низький заряд.

У компанії стверджували, що без такої корекції, телефони несподівано вимикались би через закладений у них запобіжник, створений, щоб не допустити зламу компонентів.

Зізнання послідувало за висновками компанії Primate Labs про те, що зміни у роботі смартфонів Apple, на які скаржились споживачі, викликані програмним забезпечення смартфонів.

Замість того, щоб виправити дефект, надавши безплатну заміну батареї усім враженим цим дефектом смартфонам, Apple спробувала замаскувати його

Усі позови прагнуть статусу групових, щоб представляти мільйони користувачів iPhone у США. Позов також подано до суду в Ізраїлі.

Позов до суду у Сан-Франциско, зокрема, стверджує, що нездатність баратей впоратись із вимогами високошвидкісного процесора без внесення змін до програмного забезпечення є дефектом.

“Замість того, щоб виправити дефект, надавши безплатну заміну батареї усім враженим цим недоліком смартфонам, Apple спробувала замаскувати його" - цитують текст позову у Reuters.

Як стверджують деякі позови, користувачі протягом останнього року могли помилково вважати, що збої програм та уповільнення роботи апаратів були спричинені роботою процесора - і відповідно приймали рішення про купівлю нового iPhone - при тому, що реальною причиною проблем була слабка батарея, заміна якої коштувала б незначну суму у порівнянні із вартістю нового апарата.

“Якщо виявиться, що користувачі могли би просто замінити батарею, а не купували б новий iPhone, якби знали про реальну природу апдейтів операційної системи від Apple - можливо з'являться кращі підстави говорити про введення покупців в оману чи шахрайство з боку Apple", - наводять слова Рорі Ван Лоо, професора Бостонського університету, який спеціалізується на законодавстві щодо прав споживача у царині технологій.

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