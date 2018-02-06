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Apple пообіцяла повертати гроші за батареї для iPhone

Компанія Apple може запропонувати знижки або часткове повернення коштів споживачам, які нещодавно придбали нові батареї для телефонів iPhone за повну ціну. Про це компанія поінформувала в листі голові Сенатського комітету з питань торгівлі Джону Туну. Про це повідомляє видання The Hill.

Лист до законодавця надійшов після критики з його боку політики компанії, яка вповільнює процесори телефонів по мірі фізичного старіння батареї. Таким чином, як пояснюють у компанії, Apple попереджає відключення телефона через перевантаження робочими завданнями. Критики наполягають, що компанія таким чином підштовхувала споживачів до придбання новіших моделей телефона.

У відповідь на критику Apple принесла вибачення і заявила, що буде продавати баратеї до телефонів iPhone 6 та 6s із знижкою. Нині практику компанії розслідують урядовці агенції США.

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