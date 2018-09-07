Нове падіння Тесли після слів Елона Маска, що компанією керувати важко і затяжки марихуаною під час інтерв’ю

Акції американської компанії Тесла, що виробляє алектромобілі, у п’ятницю впали на майже 10% після того, як двоє чільних керівників повідомили, що йдуть з посад.

Кількома годинами перед цим з’явилася новина, що засновник і директор Тесли Елон Маск спробував марихуану під час інтерв’ю для відеоблогу Joe Rogan Experience.

Паління марихуани у Каліфорнії дозволене законом.

Агентство Reuters повідомляє, що втрата ціни на біржі найбільша за два роки.

За даними Bloomberg головний бухгалтер Дейв Мортон подав заяву у вівторок? пропрацювавши менше місяця, а голова відділу кадрів Ґабріелле Толедано вирішила не повертатися на посаду після своєї відпустки.

“Компаніями керувати досить важко, особливо автомобільними компаніями”, - сказав Маск в інтерв’ю і додав, що “дуже важко утримати автомобільну компанію живою”.

Компанія Тесла потерпає в результаті повідомлень про неспроможність вчасно виконувати замовлення на нові моделі електромобілів та унаслідок суперечливих заяв Маска.

Минулого місяця Елон Маск здивував багатьох заявою, що хоче викупити акції Тесли , а згодом відмовився від проголошених намірів.

Маск у п’ятницю говорив у кількагодинному інтерв’ю, що транслювалося в інтернеті, і в один з моментів він мав перед собою склянку віскі та затягнувся самокруткою з марихуаною, яку палив ведучий.

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