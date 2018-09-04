Вартість компанії Amazon сягнула більше трильйона доларів

Компанія Amazon офіційно стала другою після Apple американською компанією, вартість якої сягнула більше одного трильйона доларів. Акції гіганта електронної комерції на піку зросли приблизно на 2% у вівторок і досягли рекордної вартості $2050,27, повідомляє видання Business Insider.

Для порівняння, весь американський фондовий ринок – сума всіх американських компаній, чиї акції продаються публічно, в тому числі Amazon – оцінюється у 30 трильйонів доларів за даними на січень.

Таке астрономічне зростання від невеликого онлайн книжкового магазину в Сіетлі до однієї з найбільших компаній у світі зробило засновника та генерального директора Amazon Джефа Безоса найбагатшою людиною в світі. 54-річний Безос зараз вартує понад 166 мільярдів доларів, за даними Bloomberg.

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