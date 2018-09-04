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Економіка

Вартість компанії Amazon сягнула більше трильйона доларів

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Компанія Amazon офіційно стала другою після Apple американською компанією, вартість якої сягнула більше одного трильйона доларів. Акції гіганта електронної комерції на піку зросли приблизно на 2% у вівторок і досягли рекордної вартості $2050,27, повідомляє видання Business Insider.

Для порівняння, весь американський фондовий ринок – сума всіх американських компаній, чиї акції продаються публічно, в тому числі Amazon – оцінюється у 30 трильйонів доларів за даними на січень.

Таке астрономічне зростання від невеликого онлайн книжкового магазину в Сіетлі до однієї з найбільших компаній у світі зробило засновника та генерального директора Amazon Джефа Безоса найбагатшою людиною в світі. 54-річний Безос зараз вартує понад 166 мільярдів доларів, за даними Bloomberg.

Дивіться також: Перший супермаркет без кас та черг Amazon Go відкрився у США

Перший супермаркет без кас та черг Amazon Go відкрився у США. Відео
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Перший супермаркет без кас та черг Amazon Go відкрився у США. Відео

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