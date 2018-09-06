У Гонконгу зараз більше мільйонерів, ніж у будь-якому іншому місті світу

Гонконг обігнав Нью-Йорк і став найпопулярнішим містом серед найбагатших людей планети минулого року, згідно з дослідженням, опублікованим у четвер дослідницькою компанією Wealth-X, повідомляє CNN. Кількість людей з надзвичайно великими статками, які проживають в азіатському фінансовому центрі, зросла майже на третину в 2017 році – до 10 тисяч, говориться в дослідженні.

У дослідженні йде мова про осіб, чиї статки сягають 30 і більше мільйонів доларів. Фірма заявила, що зростання кількості надзвичайно багатих у Гонконгу стимулювало його бурхливий фондовий ринок та зростання фінансових зв'язків із ширшою китайською економікою.

З іншого боку, швидке економічне зростання Китаю за останні десятиліття сприяло значному зростанню кількості надзвичайно багатих людей в регіоні.

Загалом Сполучені Штати залишаються країною, якій віддають перевагу найбагатші люди в світі, і є домівкою для майже третини таких людей.

Але Азія та зокрема Китай наздоганяють. Минулого року кількість надзвичайно багатих людей в Азії зросла на 20%. Глобально ця цифра зросла на 13%. Серед інших передових міст для такої категорії людей – Токіо, Лос-Анджелес, Париж і Лондон.

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