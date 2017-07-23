Перша всесвітня олімпіада з робототехніки: українці увійшли у 20-ку кращих

Перша всесвітня олімпіадаз робототехніки днями пройшла у Вашингтоні за участі школярів зі 160 країн світу.

Ми хочемо показати дітям, а особливо дівчатам з усього світу, що наука, технології, інженерія та математика - це цікаво

Головна мета конкурсу - спонукати у молоді бажання займатися точними науками та інформаційними технологіями. Результати змагань визначали, хто розробив і створив найрозумніший роботизований апарат. Українська команда, хоча й не зайняла призового місця, задніх не пасла.

У приміщенні, де проходила олімпіаду було 163 роботи. Усі - з різних країн світу. Учасникам змагання "First Global" видали по однаковому набору конструктора і сказали: творіть.

Німецька команда розробила ідеальний сортувальний механізм. "Блакитні кульки піднімаються вгору і потім падають у більшу сітку, а помаранчеві кульки, навпаки, опускаються донизу", - пояснює учасник німецької команди Фабіан.

Грузини «навчили» свого робота стріляти. "Найбільше ми пишаємось ось цим механізмом - за його допомоги робот стріляє кульками", - каже учасник грузинської команди Леван Тчихаїдзе.

Ми саме комбайн і мали на думці, коли конструювали цього робота

Українська команда за прототип взяла сільськогосподарську техніку. "Ми саме комбайн і мали на думці, коли конструювали цього робота. Як ви бачите, завдяки ось цьому барабану робот збирає кульки і пропускає їх всередину", - пояснює учасник української команди Ігор Жуковський.

Але мета усіх роботів однакова: очистити воду - її імітують блакитні кульки, від забруднення, яке тут зображене помаранчевими. "Тобто завдання робота зібрати кульки, відсортувати і помаранчеві відвезти у лабораторію, а сині - у водозбір", - розповідає українець Ігор Жуковський.

Щоб навчити робота розрізняти кульки за кольорами та вправно рухатись, українці працювали не один місяць. В команді їх троє: двоє хлопців-одинадцятикласників та дівчина-випускниця. Усі - з Київського Політехнічного ліцею.

Ментор української команди Надія Владикіна розповідає як проходив відбір: "Ми створили тести, щоб оцінити знання, відправили їх у різні навчальні заклади, і вийшло так, що саме з одного ліцею учні показали найкращий результат. Після тесту ми запросили їх на особисту співбесіду, розпитали, чим вони цікавляться, і перевірили, як вони взагалі будуть реагувати в стресових ситуаціях".

А ще дітей питали, чи готові вони присвятити проекту практично весь свій час. Оскільки потрібно було не лише розробити модель робота і написати комп'ютерну програму для нього, а й провести чимало тестів, щоб механізм працював бездоганно.

Ми працювали над ним 5 днів на тиждень, з ранку і до вечора

"Спочатку ми визначили, яке у робота завдання, потім продумали, як він це завдання буде виконувати. У нас не було можливості перероблювати робота декілька разів. Тобто треба було визначитись із моделлю і вже її вдосконалювати", - каже учасниця української команди Інга Мажуленко. "Ми працювали над ним 5 днів на тиждень, з ранку і до вечора", - каже Інга.

Демонстрували роботів на спеціальних полях - тут команди змагались, хто краще впорається із завданням. За два дні треба пережити 6 ігор. У підсумку українська команда ввійшла в 20-ку кращих, обігравши більше ста країн, серед яких США, Франція, Японія та Росія. Хоча організатори First Global наголошують: основна мета заходу, все-таки не змагання.

Засновник First Global Дін Кеймен каже: "Ми хочемо показати дітям, а особливо дівчатам з усього світу, що наука, технології, інженерія та математика - це цікаво". "Розумієте, тут ми можемо створити глобальну мережу, в якій діти вже в такому віці будуть вчитись комунікувати, співпрацювати, а не боротись один проти одного", - пояснює він.

Організатори планують змагання вже на наступний рік. І хочуть, аби за зразком Олімпійських ігор, вони завжди відбувались в іншій країні.

Дивіться також: Освіта майбутнього в Україні: безкоштовне навчання з вільним графіком та вбудованою програмою стажувань