Стрілянина у Техасі: 9 загиблих, 7 поранених

Внаслідок стрілянини у Техасі загинуло дев'ять людей, серед яких діти, семеро - постраждали. Озброєний чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в передмісті Далласа в суботу вдень, пише Washington Post.

Офіцер поліції, що був на місці під час іншого виклику, знайшов підозрюваного вбивцю та застрелив його. Шестеро з восьми загиблих були знайдені мертвими на місці події. Щонайменше дев'ятьох поранених під час стрілянини місцева пожежна служба доправила до лікарень, двоє з них загинули, ще троє залишалися важко пораненими.

У пам'ять за жертвами президент Джо Байден наказав приспустити державні прапори до 11 травня.

За останні місяці у США сталась низка випадків масової стрілянини у громадських місцях, що поновило дискусію про закони щодо купівлі та поводженням зі зброєю, які відрізняються у різних штатах. Зокрема менш ніж за п’ять місяців у Сполучених Штатах цього року вже було зафіксовано 199 "масових розстрілів", за даними Архіву насильства із застосуванням зброї, який визначає такі події як стрілянину, під час якої застрелено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи злочинця.

Демократи виступають за перегляд законів про вільний обіг зброї. Сенатор-демократ від штату Техас Роланд Гутьєррес, розкритикував політиків, які відмовляються вжити заходів щодо реформ: "У пеклі є особливе місце для людей, які спостерігають, як усе це відбувається, і вирішують нічого не робити".

Натомість республіканці відкидають цю ідею. Конгресмен-республіканець Генрі Куельяр виступив проти обмежень щодо обігу зброї, заявляючи, що суворі заходи контролю над зброєю не допомогли уникнути таких випадків насильства із застосуванням зброї.