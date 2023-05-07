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- Голос Америки
Стрілянина у Техасі: 9 загиблих, 7 поранених
Внаслідок стрілянини у Техасі загинуло дев'ять людей, серед яких діти, семеро - постраждали. Озброєний чоловік відкрив стрілянину в торговому центрі в передмісті Далласа в суботу вдень, пише Washington Post.
Офіцер поліції, що був на місці під час іншого виклику, знайшов підозрюваного вбивцю та застрелив його. Шестеро з восьми загиблих були знайдені мертвими на місці події. Щонайменше дев'ятьох поранених під час стрілянини місцева пожежна служба доправила до лікарень, двоє з них загинули, ще троє залишалися важко пораненими.
У пам'ять за жертвами президент Джо Байден наказав приспустити державні прапори до 11 травня.
За останні місяці у США сталась низка випадків масової стрілянини у громадських місцях, що поновило дискусію про закони щодо купівлі та поводженням зі зброєю, які відрізняються у різних штатах. Зокрема менш ніж за п’ять місяців у Сполучених Штатах цього року вже було зафіксовано 199 "масових розстрілів", за даними Архіву насильства із застосуванням зброї, який визначає такі події як стрілянину, під час якої застрелено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи злочинця.
Демократи виступають за перегляд законів про вільний обіг зброї. Сенатор-демократ від штату Техас Роланд Гутьєррес, розкритикував політиків, які відмовляються вжити заходів щодо реформ: "У пеклі є особливе місце для людей, які спостерігають, як усе це відбувається, і вирішують нічого не робити".
Натомість республіканці відкидають цю ідею. Конгресмен-республіканець Генрі Куельяр виступив проти обмежень щодо обігу зброї, заявляючи, що суворі заходи контролю над зброєю не допомогли уникнути таких випадків насильства із застосуванням зброї.
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Мін’юст США підозрює криптобіржу Binance у допомозі росіянам обходити санкції - Bloomberg
Міністерство юстиції США почало розслідування щодо криптобіржи Binance Holdings через підорзи, що вона дозволяла росіянам обходити санкції. Про це повідомляє Bloomberg News з посиланням на осіб, знайомих із цим питанням.
Як повідомляє інформаційне агентство, відділ національної безпеки Міністерства юстиції розслідує, чи не порушили Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.
Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптовалютними біржами, включаючи Binance, найбільшу в світі, щоб запобігти незаконній діяльності - від відмивання грошей до фінансування тероризму.
Нещодавні конфіскації в ізраїльської NBCTF також демонструють, як уряди націлюються на криптокомпанії у своїх зусиллях запобігати незаконній діяльності.
Як повідомляє Радіо Свобода, представники криптобіржі заявили, що компанія «повністю дотримується всіх американських та міжнародних санкцій». Вони додали, що платформа є абсолютно нетерпимою до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.
У неділю Binance повідомили у твіттері, що тимчасово припиняють виведення $BTC, оскільки мережа #Bitcoin зіткнулася з проблемою перевантаження. Компанія запевнила, що команда наразі працює над виправленнями і якомога швидше відновить виведення $BTC.
В матеіалі використані джерела Reuters
Експерти – про активізацію Китаю у питанні війни в Україні. Відео
Пекін заявив про те, що відправить в Україну спеціального представника для проведення поглибленого діалогу. Про що свідчить активізація Китаю, та наскільки серйозними є плани Пекіна стати посередником у перемовинах між Україною та Росією про закінчення війни – дізнавалась Ірина Соломко.
- Голос Америки
Військові літаки Польщі та РФ ледь не зіштовхнулись над Чорним морем через провокацію росіян
Польський прикордонний літак ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем, повідомили Румунія та Польща.
Інцидент стався у 5 травня, коли військовий літак Польщі Turbolet L-410 у межах місії ЄС Frontex з охорони зовнішніх кордонів країн блоку виконував звичне патрулювання у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем поблизу Румунії. Російський літак СУ-35 здійснив "агресивні та небезпечні маневри", наближаючись до польського літака без дотримання безпечної дистанції, що призвело до турбулентності, втрати висоти та тимчасової втрати контролю над літаком польським екіпажем, повідомляє польська прикордонна охорона.
"Російський бойовий літак пролетів просто перед носом польського літака, перетнувши його траєкторію на небезпечній відстані, за оцінками екіпажу, близько п'яти метрів", - йдеться у заяві польської влади. Після трьох заходів на посадку російський літак відлетів, а польському екіпажу вдалось здійснити безпечну посадку.
У відповідь по тривозі були підняті два бойових літаки ВПС Румунії та два літаки ВПС Іспанії, призначені для виконання завдань повітряної поліції. Вони були готові втрутитися в будь-який момент, але їхнє втручання виявилося непотрібним.
Міністерство оборони Румунії заявило, що поведінка російського пілота була абсолютно неприйнятною: "Агресивна поведінка військового літака Російської Федерації щодо неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним свідченням провокаційного наближення Російської Федерації в Чорному морі".
"Це схоже на сплановану провокацію з боку Росії, [польський] екіпаж діяв відповідально, і, на щастя, нічого не сталося. Ми бачимо, що Росія намагається привернути увагу міжнародної спільноти такими провокаціями", - сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер телеканалу Polsat News у неділю.
Польський літак брав участь у щорічній операції Western Black Sea 2023, яку проводить Румунія та координує Frontex за участі низки країн Європи. Вона спрямована на запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря та боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні.
У статті використано матеріали Reuters
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Радник президента США Салліван поспілкувався з Єрмаком про формулу миру та події на фронті
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 7 травня провів телефонні переговори з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.
«Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, останні дії російського агресора та дії сил оборони України. Співрозмовники домовилися про подальшу координацію в питанні надання безпекової допомоги Україні та обговорили подальші кроки в цьому напрямі», – йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента за підсумками розмови.
Крім того, серед тем розмови була українська формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленський.
«Глава ОП подякував американському народові, президенту, його команді та Конгресу США за всебічну підтримку України», – підсумували в пресслужбі.
Як повідомляв раніше Голос Америки, 6 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
«Під час телефонної розмови поінформував про ситуацію на фронті та підготовку до майбутніх кроків нашої армії задля деокупації української території», – відзначив головнокомандувач ЗСУ за підсумками переговорів у своєму Telegram-каналі.
3 травня США оголосили новий 37-й пакет військової допомоги Україні обсягом у 300 мільйонів доларів. Туди увійшли боєприпаси для гармат HIMARS і гаубиць, протитанкові ракети, ракети, вантажівки для транспортування важкої техніки, обладнання для знесення укріплень й запчастини.
Вперше оборонна допомога Україні включає також Hydra-70 - це некерована авіаційна ракета малої дальності, що може допомогти Україні послабити російські наземні позиції та надати підтримку з повітря контрнаступу українських сил.
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