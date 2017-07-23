У Техасі на парковці знайшли вантажівку із 8 мертвими та десятками травмованих людей

Поліція в штаті Техас повідомила, що вісім людей були знайдені мертвими у причепі вантажівки на парковці біля магазину "Walmart".

З вантажівки звільнили щонайменше 28 людей, серед яких були діти, - повідомив глава пожежного відділу міста Сан Антоніо Чарльз Гуд. Багато людей постраждали від теплового удару і зневоднення. Гуд заявив, що люди не пережили би ще одну ніч у причепі.

Водій вантажівки був арештований.

Люди були знайдені після того, як хтось з вантажівки попросив води у працівника "Walmart". Працівник дав людині воду, а потім зателефонував поліції.

Глава поліції Вільям Макманус заявив, що злочин розглядають як "торгівлю людьми". Він назвав ситуацію "жахливою трагедією".

Поліція Сан Антоніо повідомила, що кадри з камери безпеки показали, що до того, як органи влади були сповіщені, приїжджали автомобілі та забирали деяких людей.

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