Чому тренд у ТікТок злякав американські школи?

Американські шкільні округи посилили заходи безпеки, чи скасували заняття минулої п'ятниці після того, як у соціальній мережі ТікТок почали ширитись вірусні пости з погрозами стрілянини та вибухів у школах. Тривога ширилась серед вчителів, батьків та студентів

У мережі ТікТок з'явився вірусний "челендж" (від англ. challenge - виклик) із закликом до вчинення актів насильства у школах у п'ятницю, 17 грудня. Щоправда, інформація про те, хто був автором оригінального поста і який був його точний текст - не відома.

Як повідомляє видання USA today, Школи в Аризоні, Коннектикуті, Іллінойсі, Монтані, Нью-Йорку та Пенсільванії збільшили присутність поліції тоді як школи в Каліфорнії, Міннесоті, Міссурі та Техасі були закриті у п'ятницю.

У вірусних загрозах не згадується жодна конкретна школа чи місце, а представники правоохоронних органів по всій країні заявили, що не знайшли жодних перевірених загроз для конкретних шкіл. Проте, школи та місцеві відділи поліції виражають своє занепокоєння, бо деякі батьки вважають, що краще залишити своїх дітей вдома.

Реакція ТікТок

У мережі ТікТок видалили більшість постів, які нібито містили погрози, а у п'ятницю платформа соціальних мереж опублікувала заяву в Twitter.

“Повідомлення ЗМІ були поширені та засновані на чутках, а не на фактах, і ми глибоко стурбовані тим, що поширення повідомлень місцевих ЗМІ про ймовірну тенденцію, яка не була знайдена на платформі, може призвести до реальної шкоди.” Також у ТікТок зазначили, що якщо і знайдуть свідчення насильства, одразу ж видалять і повідомлять правоохоронні органи.

Що думають батьки та учні?

Син української емігрантки Вікторії Лісецької ходить у початкову школу округу Лос-Анджелес. Жінка стверджує, хоч і впевнена, що погрози стосувались в першу чергу середніх і старших шкіл, серед батьків та учнів поширювались тривожні чутки.

“Коли ми почули що у ТікТоці з'явилося повідомлення “не йдіть у школу 17 грудня, бо можливі вибухи і стрілянина” - звичайно ми всі стурбувались. До того ж про це говорили на всіх новинних станціях зранку, коли ми збирались до школи. Тому звичайно це було топ темою серед батьків зранку. Особливо страшно після стрілянини в штаті Мічиган. Але я відчуваю полегшення, що живу у Каліфорнії, а не в Техасі, де купити рушницю чи пістолет це як сходити купити молока. Я думаю, що дітям потрібно проводити інструктаж за правилами безпеки поводження зі зброєю з початкової школи. Бо це не гра”, - стверджує Вікторія Лісецька.

Роман Ємець, одинадцятикласник, вчиться у школі міста Бурбанк, округ Лос-Анджелес. Хлопець каже, що довго не хотів заводити ТікТок, але після того, як усі однокласники “підсіли” на соцмережу, таки зареєструвався.

“Виклики це річ притаманна саме ТікТоку. Вони приносять популярність і школярі хочуть побачити наскільки популярними ці виклики можуть стати заради жарту. І ніхто в кінці навіть не знає, хто є автором цих "челенджів". Багато з них потім просто стають вірусними.”

Мати Романа серйозніше сприймає ТікТок тренди.

“Для мене це розчарування, що деякі люди думають, що це все смішно і мило, для батьків це стрес. Ми надіємося, що це фейк, але дивлячись на ці всі стрілянини, психологічні проблеми серед учнів, я побоююсь наслідків. Чи зараз батьки питаються дітей чим вони живуть, який їхній стан, батьки, кажуть “Все ок”. А насправді вони просто не дбають про дітей", - каже жінка.

Історія погроз

Це не перший випадок, коли у TikTok поширюються вірусні тренди, що стосуються шкіл. У жовтні студентів деяких навчальних закладів звинуватили у виклику «ляпас вчителю», який також почався у TikTok.

У вересні мережею “пройшовся” виклик, у якому йшлося про крадіжку або пошкодження шкільного майна.

Іншим фактором, що породив тривогу серед батьків є стрілянина у школі штату Мічиган на початку грудня, де студент-другокурсник вбив чотирьох учнів і поранив ще семеро людей.

За повідомленням USA Today насильство з використанням зброї в школах цієї осені зросло в порівнянні з часами до пандемії. У період з 1 серпня по 30 листопада щонайменше в 104 інцидентах на території школи загинули 20 людей і 79 отримали поранення.

Нагадаємо, у червні 2021 у Києві діти запустили небезпечний ТікТок-"челендж", у якому завданням було вкрасти ковпачки з логотипами з коліс автомобілів.

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