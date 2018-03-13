Держсекретар США Тіллерсон згоден з Лондоном щодо відповідальності Росії за напад у Солсбері

У вівторок опівночі вибігає крайній термін, який оголосила Росії британський прем’єр-міністр Тереза Мей, вимагаючи пояснень з приводу застосування в англійському містечку Солсбері нервово-паралітичної отрути російського зразка.

Від України до Сирії, а тепер у Сполученому Королівстві Росія далі залишається безвідповідальною силою нестабільності у світі, діючи з відвертою зневагою до суверенітету інших держав та до життя їхніх громадян.

​Тереза Мей у понеділок у парламенті підкреслила, що Лондон очікує “вартої довіри” відповіді, вказавши, що бачить лише два варіанти ситуації: “Або це були прямі дії російської держави проти нашої країни, або російський уряд втратив контроль над своєю нервово-паралітичною речовиною з потенційно катастрофічними наслідками і дозволив її передачу в інші руки”.

У Лондоні привітали заяву державного секретаря США Рекса Тіллерсона, який висловив упевненість щодо британських висновків про ймовірну відповідальність Росії.

“Ми повністю впевнені у розслідуванні та висновках Сполученого Королівства, що Росія напевне несе відповідальність за напад із застосуванням нервово-паралітичної речовини, що стався у Солсбері минулого тижня. Не може бути виправдань для такого нападу - спроби убивства громадянина на території суверенної країни, і ми обурені, що Росія, як виглядає, знову вдалася до такої поведінки”, - йдеться у заяві Тіллерсона.

При цьому британські та американські оглядачі зауважують, що президент Дональд Трамп досі жодним чином не коментував напад, а його речниця Сара Сандерс напередодні, хоч і назвала Британію “найближчим союзником”, проте не сказала про відповідальність Росії.

Готуючись до можливих санкцій щодо Москви, Тереза Мей та її дипломати активно контактують із союзниками, намагаючись скоординувати позицію Заходу у протидії політиці президента Путіна, яку у Лондоні щораз частіше називають “реваншистською”.

Мей розмовляла з французьким президентом Еммануелем Макроном, який згідно з повідомленням Давнінґ стріт засудив напад і пообіцяв солідарність з Британією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав жахливим і повністю неприйнятним застосування отрути нервово-паралітичної дії.

Але Лондон дав зрозуміти, що на цьому етапі не вважає за потрібне просити НАТО задіювати п’яту статтю договору про колективну оборону членів альянсу.

Британські фахівці кажуть, що у спробі убивства колишнього полковника російської військової розвідки Сергія Скрипаля був застосований різновид хімічної зброї, що розроблялася ще у Радянському Союзі з 70-80-тих років під назвою “Новичок”.

Ця отрута вважається у 5-10 разів більш убивчою, ніж більш відомі отруйні хімікати VX і зарин.

66-річний Сергій Скрипаль та його 33-річна донька Юлія вже понад тиждень перебувають в лікарні у стані коми і про надії на їхнє виживання не повідомляють.

Службовець поліції, який зазнав впливу отрути, прибувши на місце інциденту 4 березня у Солсбері, згідно з повідомленнями подає надії на одужання.

Загалом по допомогу, чи пораду до лікарів у зв’язку з інцидентом зверталися понад 20 людей.

Фахівці з питань захисту від хімічної зброї порадили понад 500 мешканцям Солсбері, які були в місцях пов’язаних з інцидентом, позбутися, або ретельно очистити одяг та особисті предмети.

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