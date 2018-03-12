Американські законодавці вимагають запровадження санкцій проти Росії – Reuters

Понад дві третини законодавців-демократів Палати представників закликали президента Дональда Трампа запровадити санкції проти Росії. Це найновіший крок у відповідь на результати розслідування, згідно з якими Росія втручалася в американські президентські вибори 2016 року.

Щонайменше 137 демократів Палати представників підписали листа, в якому «рішуче закликали» Трампа дотриматися вимог закону, який він підписав улітку минулого року, і згідно з яким санкції накладено на осіб, що втримують ділові відносини з російськими збройними силами і розвідувальними організаціями.

«Ми рішуче закликаємо вас змінити курс, дотримуватися букви й духу закону, та продемонструвати, що безпека нашої країни та достовірність виборів недоторканні», сказано в листі.

Вони сказали, що Трамп пропустив, визначений на 29 січня кінцевий термін для накладення санкцій, відомих як «Протидія супротивникам Америки через санкції».

Члени Конгресу, як республіканські прихильники Трампа, так і демократи, чинять тиск на адмінінстрацію для покарання Росії за те, що спікер Пол Раян назвав «підлою і систематичною атакою» на президентську кампанію 2016 року, і щоб запобігти можливому іноземному втручанню у проміжні вибори, які відбудуться у листопаді цього року.

Росія заперечила, що вона намагалася втручатися в американські вибори. Трамп повторно заперечує будь-яку таємну змову між працівниками його кампанії і Москвою.

Розслідування цього питання комітетами Конгресу і спеціальним прокурором Робертом Мюллером затьмарили перші 14 місяців президентства Трампа.

Окремо демократичні лідери Сенату і Палати представників, а також провідні демократи з юридичних комітетів Конгресу, опублікували в понеділок листа, в якому закликали Трампа використати всі доступні ресурси для видачі 13 росіян, яких минулого місяця Мюллер звинуватив у втручанні у вибори 2016 року.

Проте російський президент Володимир Путін минулого тижня сказав що звинувачені росіяни можуть бути покарані в Росії, якщо виявиться, що вони порушили російські закони.

Як здається, вже в найближчому часі буде щось зроблено щодо санкцій. Директор Національної розвідки США Ден Коутс наполягав на слуханнях у Сенаті минулого тижня, що адміністрація розглядає питання безпеки виборів і додав, що Міністерство фінансів ще цього тижня повідомить про санкції проти Росії.

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