Тіллерсон повідомив РФ про "серйозну недовіру" і пояснив коли відкличе дипломатів

Втручання Росії до минулорічних президентських виборів в США створило "серйозну недовіру" в двосторонніх відносинах, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, що відбулась під час засідання Асоціації країн Південно-Східної Азії (ASEAN) в Манілі на Філіппінах.

На зустрічі з Лавровим йшлося про "велику роботу", яку треба провести у відносинах США та Росії, зазначив Тіллерсон.

Держсекретар США також пообіцяв Лаврову, що Росія до 1 вересня отримає відповідь на вказівку Росії усунути сотні дипломатів та співробітників посольства США в Росії. Нещодавня вимога Росії до США скоротити кількість співробітників дипломатичних служб США в Росії на 755 осіб викликала непорозуміння, адже кількість американських співробітників місії США до Росії є набагато меншою.

"Я сказав міністру закордонних справ, що ми не прийняли рішення стосовно нашої відповіді на запит Росії про усунення співробітників дипломатичної місії", - повідомив Тіллерсон пресі.

Держсекретар США також сказав, що російська сторона демонструє "певне бажання" почати говорити про вирішення кризи в Україні.

У відповідь, Лавров зазначив, що незважаючи на останні дії сосовно санкцій, "ми відчули готовність наших колег, все ж таки продовжувати діалог. Думаю, альтернативи цьому просто не існує", - додав Лавров.

Сторони домовились продовжувати діалог щодо України на рівні спецпредставника США Курта Волкера та Владислава Суркова з російської сторони.

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