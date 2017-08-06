Спецпредставник США щодо України Курт Волкер зустрінеться з Сурковим - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США найближчим часом відправлять спецпредставника щодо України Курта Волкера до Москви на переговори.

Відповідну заяву Сергій Лавров зробив після зустрічі з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном в Манілі.

Лавров заявив, що американський дипломат Курт Волкер зустрінеться з представником Росії Владиславом Сурковим.

Наразі не було жодної офіційної реакції США на заяви російської сторони.

Нагадаємо, нещодавно офіційна делегація Державного департаменту США, яку очолює спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, відвідала зону конфлікту на сході України.

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