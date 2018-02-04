США розглядають введення санкцій щодо імпорту нафти з Венесуели

Держсекретар США Рекс Тіллерсон підтвердив, що США вивчають можливість скорочення імпорту нафти з Венесуели. Про це він заявив у неділю, перебуваючи з візитом у Аргентині.

За словами Тіллерсона, офіційні особи наразі аналізують, який вплив матимуть можливі санкції проти нафтового сектору Венесуели на венесуельський народ, і чи призведе цей крок до закінчення політичної та економічної кризи в країні.

США хочуть «вільних, справедливих та об’єктивних виборів» у Венесуелі і хочуть застосувати достатньо тиску, щоб покінчити з кризою в цій південно-американській країні, - зазначив глава зовнішньополітичного відомства США.

Нафтовий резерв у Венесуелі є одним з найбільших у світі, і Венесуела є третім найбільшим постачальником нафти до США. Утім 2017 року експорт неочищеної нафти з Венесуели до США був найнижчим з 1991 року.

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