Командувач Європейського командування США прокоментував ризики розширення війни з боку Росії

Росія здатна поширити бойові дії на нові сфери. Про це командувач Європейського командування сил США і Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс заявив у середу у ході виступу у Комітеті Палати представників з питань збройних сил, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

За словами Волтерса, такий ризик зберігається.

Волтерс вказав, що США докладають зусиль для того, щоб надати Україні необхідні озброєння і водночас не спровокувати Росію на подальшу ескалацію. За словами посадовця, ситуація у цьому плані змінюється постійно.

При цьому чиновник наголосив, що різні країни мають право надавати зброю на власний розсуд.

У своїх коментарях Волтерс відзначив, що Україна відчуває особливу потребу і ефективно використовує бронебійну, протитанкову зброю, засоби ППО. За його словами, США ведуть діалог із Словаччиною та іншими країнами, які володіють ракетними системами С-300 радянського виробництва, з приводу питання їх можливого надання Україні.

У середу у зверненні до парламенту Норвегії президент України Володимир Зеленський підкреслив, що головною потребою України зараз є озброєння.

"Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним у цих стінах, у ваших стінах. Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя – ракети HARPООN, а також протиповітряні системи NASAMS. Окрім цього, нам потрібні засоби ураження бронетехніки, артилерійські системи", - наводить слова Володимира Зеленського сайт президента.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будь-які поставки зброї із країн Заходу до України стануть "законною ціллю" для російських військових.

У Пентагоні вже відзначали відсутність ударів Москви по військових поставках.