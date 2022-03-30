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Командувач Європейського командування США прокоментував ризики розширення війни з боку Росії
Росія здатна поширити бойові дії на нові сфери. Про це командувач Європейського командування сил США і Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Тод Волтерс заявив у середу у ході виступу у Комітеті Палати представників з питань збройних сил, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
За словами Волтерса, такий ризик зберігається.
Волтерс вказав, що США докладають зусиль для того, щоб надати Україні необхідні озброєння і водночас не спровокувати Росію на подальшу ескалацію. За словами посадовця, ситуація у цьому плані змінюється постійно.
При цьому чиновник наголосив, що різні країни мають право надавати зброю на власний розсуд.
У своїх коментарях Волтерс відзначив, що Україна відчуває особливу потребу і ефективно використовує бронебійну, протитанкову зброю, засоби ППО. За його словами, США ведуть діалог із Словаччиною та іншими країнами, які володіють ракетними системами С-300 радянського виробництва, з приводу питання їх можливого надання Україні.
У середу у зверненні до парламенту Норвегії президент України Володимир Зеленський підкреслив, що головною потребою України зараз є озброєння.
"Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним у цих стінах, у ваших стінах. Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста руйнуються. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя – ракети HARPООN, а також протиповітряні системи NASAMS. Окрім цього, нам потрібні засоби ураження бронетехніки, артилерійські системи", - наводить слова Володимира Зеленського сайт президента.
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що будь-які поставки зброї із країн Заходу до України стануть "законною ціллю" для російських військових.
У Пентагоні вже відзначали відсутність ударів Москви по військових поставках.
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В Пентагоні відзначили "сміливі і історичні" плани Німеччини з розбудови війська
"Сміливим і історичним" назвав очільник Пентагону Ллойд Остін рішення Німеччини значно зміцнити військові сили країни. Заява прозвучала у середу під час першого офіційного візиту міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт до США.
Раніше в своїй промові перед німецьким парламентом, після нового військового вторгнення Росії до України, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про масштабні інвестиції у військо, яке, за оцінками оглядачів, може стати найпотужнішим в Європі.
"Німеччина виявила надзвичайне лідерство в критичний момент, - заявив очільник Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з Ламбрехт. - Рішення вашого канцлера посилити німецькі збройні сили є сміливим та історичним і ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з вами заради втілення цього".
Остін також привітав рішення Німеччини надати Україні безпекову допомогу. "Війна, яку обрав Путін, спричиняє значні втрати для цивільних і змусила мільйони невинних українців полишити свою країну. Росія не лише нападає на Україну, вона нападає на основоположні принципи ключові для трансатлантичної безпеки і ми з гордістю стоїмо поряд із союзниками та партнерами і підтримуємо суверенітет України і приносимо наслідки для Росії за її агресїю".
Ламбрехт підтвердила єдність Європи та НАТО перед лицем російської агресії. Вона вказала, що рішення канцлера Шольца зміцнити збройні сили країни дозволяє Німеччині "бути надійним партнером в НАТО".
Ламбрехт перебуває з візитом у Вашингтоні, а потім відвідає сесію ООН в Нью-Йорку. "Російська агресивна війна має глобальне значення, - йдеться в повідомленні Посольства Німеччини в США, виданому напередодні візиту, - тому кординація між парнерами є ще більш важливою".
В Білому домі прокоментували пересування сил РФ поблизу Києва
Директорка з питань комунікацій Кейт Бедінфілд прокоментувала заяви Росії, які прозвучали на перемовинах з Україною в Туреччині і стосувались зменшення військової операції в районі Києва. Під час брифінгу для преси у вівторок Бедінфілд закликала чітко сприймати реальність того, що відбувається і "не дозволити російським заявам себе обдурити".
"На нашу думку, будь-яке пересування сил навколо Києва є передислокацією, а не відведенням", - заявила посадовиця. Вона додала, що світові варто готуватись до "масштабного нападу на інші регіони в Україні. Варто очікувати, що всі побачать продовження нападів в Україні".
Стосовно можливої нової зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Путіним, то така можливість залежатиме від того, про що Путін готовий буде говорити, заявила Бедінфілд.
Вона вказала, що перед тим, як президент США розгляне можливість таких перемовин "має відбутись істотна деескалація з боку Росії і чітка демонстрація відданості дипломатії".
Британське Міністерство оборони в свою чергу назвало заяви Росії про зосередження на діях в Луганську та Донецьку "мовчазним визнанням, що їм важко утримати більш ніж одну вісь для наступу". У відомстві також вказали, що "російські підзрозділи, які несуть важки втрати, змушені повернутись до Білорусі та Росії для реорганізації та отримання забезпечення".
Як зміцнити санкції проти Росії, обговорюють експерти у США
Санкційний режим введений міжнародною спільнотою проти Росії після нового вторгнення до України в Білому домі називають безпрецедентним за швидкістю запровадження санкцій та рівнем координації між країнами. Більше 30 країн разом зі США приєднались до санкцій проти Росії, заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, який цього тижня перебуває з візитом у Великій Британії та ЄС.
Адеємо оголосив про нові плановані обмеження проти Росії, які, зокрема торкнуться каналів постачання Росії. Він також наголосив на посиленні зусиль із подолання ухиляння від санкцій. "Ми прийдемо і знайдемо вас", - застеріг Адеємо тих, хто хоче допомогти Росії обійти міжнародні санкції.
"Ми хочемо чітко зазначити криптобіржам, фінансовим установам та особам, кожному, хто може допомагати Росії отримувати зиск, бо ухилятись від наших санкцій - для вас настане відповідальність", - вказав Адеємо в коментарі CNBC у вівторок.
В Білому домі відзначають - санкції вже мали вплив на Росію. Зокрема курс рубля значно впав, економіка Росії, за прогнозами, скоротиться щонайменше на 15% в 2022 році. Білий дім наводить дані Міжнародного інституту фінансів США, які свідчать, що падіння російського ВВП повернуло країну на 15 років назад, а інфляція перевищить 15%. Також більше 400 великих корпорацій вже покинуло Росію.
А от низка експертів вказують на сфери, де можна посилити санкції і збільшити міжнародну координацію. Санкції все ще не є всеоохопними, говорить експерт вашингтонського аналітичного центру CNAS Едді Фішмен. Він оцінює теперішній режим санкцій проти Росії на 7-8 балів з 10-ти і вказує, що такі країни як Іран чи Північна Корея перебувають у більшій економічній ізоляції, через більшу всеохопність санкцій.
Так, наприклад, зазначає експерт, не всі російські банки відключено від системи платіжних повідомлень SWIFT. З найбільшої п'ятірки банків лише один (ВТБ) відключено від SWIFT, вказує він.
"Життєво важливо для Заходу посилити санкції, щоб потопити російску економіку", твітує експерт Джорджтаунського університету Андерс Аслунд. Він пропонує посилити фінансові санкції, запровадити санкції проти експорту нафти та газу, перевезень, страхування а також ввести санкції проти родини Путіна.
The Wall Street Journal пише про обмежений вплив припинення роботи міжнародних платіжних карток Visa та MasterCard, через роботу в Росії системи "Мір", яку Кремль розвивав вісім років, і яка перебрала на себе обслуговування великої кількості трансакцій. Найбільш болючим ударом для росіян від дприпинення роботи міжнародних платіжних систем стала неспроможність розплачуватись за кордоном, повідомляє видання.
Оглядачі також вказують на те, що санкції зробили з російської нафти "токсичний товар". Про це Голосу Америки розповів дослідник американського центру СЕРА Бенжамін Шмітт. Він вказує, російська нафта поки може заходити собі покупців, хоч і з великою знижкою.
Дані за березень вказують, що сподівання на те, що компанії-перевізники самі перестануть надсилати нафтові танкери до Росії не справдились, пише економіcт Міжнародного інституту фінансів Робін Брукс у Twitter. "Рух танкерів відповідає минулим рокам", - додає він.
Для того, щоб збільшити попит на російську валюту, російський президент Путін оголсив, що країни мають сплачувати та енергоресурси в рублях. Однак, країни G7 а також Польща та інші відкинули цю пропозицію, заявивши, що контракти передбачають виплати в доларах чи євро.
В статті використано матеріали CNBC, WSJ.
Російські сили виокремлюють громадян США - Держдеп оновив попередження про подорожі до України, Росії
Державний департамент США повідомив американців про ризики залякування та затримання громадян США російськими силами. Відповідні положення включено до попереджень Держдепу про подорожі до України та Росії.
Постійно надходять повідомлення, що "російські військові виокремлюють та затримують громадян США в Україні та під час евакуації наземним шляхом через окуповані Росією території, або до Росії та Білорусі". Таке доповнення до попередження про подорожі до України видав Державний департамент США 29 березня. Рівень небезпеки подорожей до України залишився на рівні "4", що означає "не їдьте". В Держдепі закликають громадян США, які перебувають в Україні, виїхати, "якщо це безпечно зробити, використовуючи будь-який наявний приватний чи комерційний наземний транспорт" і наголошуть на ризиках через російське військове вторгнення а також COVID-19.
Держдеп США також залишив на рівні "4" попередження про подорожі до Росії. "Не подорожуйте до Росії через непровоковане та невиправдане вторгнення російських військових сил до України, можливість залякувань громадян США російськими посадовцями безпеки, виокремлення громадян США в Росії російськими посадовцями безпеки, включаючи затримання, довільне застосування місцевих законів; обмежені перельоти з та до Росії, обмежену спроможність Посольства допомогти громадянам США в Росії, COVID-19 та пов'язані обмеження на в'їзд а також тероризм".
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