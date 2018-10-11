Немає більше "старшого брата" - на Заході коментують наближення України до автокефалії

Рішення Синоду також закликає усі сторони "утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти"

Наближення Православної церкви України до отримання автокефалії ймовірно призведе до подальшого посилення напруги у відносинах між Україною та Росією, і є подією історичного масштабу. Так, серед іншого, західні огладячі та видання коментують отримання Україною автокефалії.

Раніше речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook опублікував текст рішення Вселенського Патріархату, який приступив до надання автокефалії Православній церкві України. У документі йдеться про те, що Вселенський патріархат підтримує надання автокефалії українській церкві.

У впливовому американському виданні The Atlantic вважають, що рішення Синоду може призвести до подальшого зростання напруги у відносинах України та Росії, і відзначають, що від тепер Москву позбавлено підстав претендувати на особливу ідентичність на міжнародній арені.

Україна подолала більшість шляху до розриву із російською православною церквою

"Все зводиться до того, чи може Росія продовжувати бути знаменоносцем православ'я, яким Путін її змальовує, втративши значну кількість вірних та території... Не виклакає подиву, що Путін не готовий відмовитись від цього іміджу", - пише видання.

Дана позиція збігається із думкою президента України Петра Порошенка, який серед іншого відзначив, що автокефалія для України - це "падіння Третього Риму як найдавнішої концептуальної заявки Москви на світове панування ".

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Рішення Синоду також закликає усі сторони "утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти".

Як відзначає оглядач-міжнародник Леонід Рагозін, автокефалія України може "вивести конфлікт з Росією на абсолютно новий рівень".

Загалом оглядачі на Заході єдині в тому, що останні новини для України матимуть історичні наслідки.

"Україна подолала більшість шляху до розриву із російською православною церквою", - пише Маттіас Вільямс, головний кореспондент Reuters в Україні та Молдові.

"До побачення", - пише на адресу Росії відомий коментатор, політичний консультант, Тарас Кузьо.

"Нема більше "старшого брата": військова агресія Путіна проти "братського народу", як росіяни лицемірно називають українців, вилилася у рішення Синоду православної церки надати Україні автокефалію. До свидания - до побачення", - вважає оглядач.

"Монументальною" назвала подію Ґіша Ґонзалес, експерт аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США).

Як повідомляють українські ЗМІ, президент України Петро Порошенко назвав томос фактично ще одним Актом проголошення незалежності України.

"Довгих 332 роки Україна та українська церква чекала автокефалію. І сьогодні це рішення прийнято щодо автокефалії і продовжується процес надання Томосу", - відзначив Порошенко.

"Молитви Києва близькі до здійснення", - твітує сьогодні Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода" в Україні.

Наступним кроком до отримання Україною томосу має стати Собор українських православних церков та обрання глави Помісної церкви, який і отримає томос.

Журналіст Ян Бейтсон нагадує, що останній відтинок шляху може зайняти чимало часу.

"Отримання Україною власної церкви може зайняти більше часу, ніж передрікають в Україні", - твітує Бейтсон.

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