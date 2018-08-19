Коли Україна може отримати томос про автокефалію? Інтерв'ю з очільником УПЦ США

Українська Православна Церква Америки підтримує отримання Україною томоса про автокефалію, але наполягає на тому, щоб ніхто з українських вірян не залишився поза Єдиною помісною церквою, а на чолі церкви не став демагог. Що ж до строків отримання від Константинополя автокефалії, їх перебачити неможливо. Про це в інтерв’ю Наталії Леоновій розказав очільник Української Православної Церкви Сполучених Штатів Америки Митрополит Антоній.

Голос Америки: Чи ви передбачаєте, що Україна отримає томос вже скоро?

Митрополит Антоній: Ми ще не певні, що томос буде надано. Це питання досі обговорюється в Константинополі. Архієпископ Даніїл та я були там кілька тижнів тому. І нам це сказали чітко. Порошенко повернувся зі Стамбулу після зустрічей з Патріархом з трошки перебільшеним ентузіазмом. Він зробив заяву, що до певної дати ми скоріш за все отримаємо томос про автокефалію. Ніщо у візантійському світі так швидко не рухається. На це іде час. Наразі представники Патріарха (Варфоломія) відвідують світові православні патріархії, збирають думки, інформують їх про наміри Варфоломія.

Голос Америки: Які шанси того, що Україна отримає томос до кінця цього року. Чи є якась визначена процедура? ​

Митрополит Антоній: Процедура дуже складна. У більшості випадків, коли країні дається автокефалія, там є лише одна церква. Тому виникає питання, кому надавати томос. Це питання треба дуже серйозно розглядати. Є особи, яким не можна його надавати, це не буде прийнято більшістю вірян. Скоріш за все буде зібраний Всеукраїнський собор з представників всіх церков України. І на цьому Соборі буде обраний патріарх. Це один з варіантів розвитку. Тоді Константинополь повинен буде визнати цього лідера церкви і томос буде наданий йому. За жодних обставин томос не буде наданий уряду. Про це навіть не йдеться. Є інші варіанти розвитку подій, але я не можу про це говорити зараз… Нам треба почекати до кінця серпня. Патріархи в Константинополі обговорять це питання детально. Хто знає, може бути зібрання всіх православних єпископів зі всього світу. Якщо це станеться, то вирішення питання буде відкладено ще на довший термін. Але так чи інакше, я думаю, якесь рішення буде прийнято до кінця цього року.

Голос Америки: Зараз в Україні існує певний розкол серед вірян щодо патріархату. У випадку надання томосу, чи очікуєте ви посилення розкольницьких процесів?

Митрополит Антоній: Якщо томос буде наданий, цілком очікується, що відбудуться розкольницькі процеси. Так було, коли Болгарська церква отримала незалежність, коли свого часу був визнаний Російський патріархат. Це минає…Так що навіть, якщо розкол буде, він не підірве життя церкви назавжди, враховуючи, що переважна більшість українських православних хочуть автокефалію та підтримують Київський патріархат, звичайно, в об’єднанні з Автокефальною Церквою.​

Голос Америки: Є занепокоєння, що Росія не тільки здійснює тиск, але і погрожує іншим православним помісним церквам, які підтримують українську автокефалію. Чи робить щось Патріарх Варфоломій, щоб протистояти цьому тиску?

Митрополит Антоній: Патріарх Варфоломій має своїх представників, які відвідують ті самі церкви та пояснюють ситуацію та плани патріарха. І він цілком здатний себе захистити. Він здатний дати відсіч будь-якій критиці, яка лунає з Москви. ​

Голос Америки: Чи стане Українська православна церква Америки частиною новоствореної Єдиної помісної церкви України?

Митрополит Антоній: Скоріш за все Українська Православна Церква залишиться під юрисдикцією Вселенського Патріархату. Я не кажу, що цього не станеться ніколи, я відмовився від слова «ніколи» давним давно, коли Україна отримала свою незалежність. Можливо, це станеться, коли новостворена єдина церква в Україні досягне певного рівня зрілості та буде функціонувати поза межами політичних процесів та персональних амбіцій та інтересів. Але у будь-якому випадку ми продовжуватимемо спілкування, і для нас це найбільше благословення.

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