Звіт Держдепу США: Торгівля людьми - гаряча проблема для України

Торгівля людьми залишається значною проблемою для України і попри активні зусилля уряду, країна поки не відповідає мінімальним стандартам подолання цієї проблеми, а агресія Росії створила нові виклики для України в цій сфері.

Про це йдеться в щорічному звіті Про торгівлю людьми, оприлюдненому Державним департаментом США 20 червня.

"Торгівля людьми – пляма на людстві. Ми засуджуємо її, бо це - грубе порушення невід'ємних прав людини. Кожна людина, будь-де має глибинну, притаманну їй рівноправну гідність", - заявив Держсекретар США Майк Помпео, представляючи звіт 2019 року Про торгівлю людьми.

Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з припинення торгівлі людьми, однак вживає значних зусиль з подолання проблеми, йдеться в звіті. Серед таких зусиль у Держдепі США відзначили збільшення фінансування на втілення національного плану дій, розслідування випадків примусової праці, визнання жертв та навчання відповідних посадовців, внесення змін до Кримінального кодексу України у вересні 2018 року, які привели визначення торгівлі людьми більше у відповідність до вимог Європейської конвенції а також передбачили кримінальну відповідальності за торгівлю людьми з метою надання секс-послуг та праці. Також наголошується на прогресі у навчанні суддів, посадовців, захисті жертв.

Серед факторів, що ускладнюють боротьбу з торгівлею людьми - те, що більшості засуджених за торгівлю людьми вдається уникнути ув'язнення, через м'які вироки, і можливу корупцію.

З територій, що контролюються Росією, надходять повідомлення про викрадення жінок та дівчат для секс- та трудового рабства в Україні та Росії

Особливо вразливими для торгівлі людьми є переселенці, які були змушені покинути свої домівки на сході України, через російську агресію, йдеться у звіті.

З територій, що контролюються Росією, надходять повідомлення про викрадення жінок та дівчат для секс- та трудового рабства в Україні та Росії. Переселенці ставали жертвами торгівлі людьми. Також, деякі українці ставали жертвами трудового рабства на територіях непідконтрольних урядові, через викрадення, тортури та здирництво, наголошують експерти Держдепу.

В 2017 році, громадські організації повідомили про 85 випадків залучення дітей до незаконних збройних формувань на територіях, неконтрольованих Україною

За даними міжнародних організацій, після початку конфлікту, демографічні показники жертв торгівлі людьми з України змінились. Жертвами більше стають мешканці міст, молодь та чоловіки. Є непідтверджені повідомлення про те, що керовані Росією сили використовують дітей в якості солдатів, інформаторів та людського щита, однак, кількість таких повідомлень зменшилась в порівнянні до періоду початку конфлікту.

В 2017 році, громадські організації повідомили про 85 випадків залучення дітей до незаконних збройних формувань на територіях, неконтрольованих Україною. Дітей віком 15-17 років активно долучають до участі у воєнізованих молодіжних групах, включаючи "Молоду арію" Міністерства оборони РФ, яка навчає молодь поводитись зі зброєю, йдеться у звіті.

Залучення дітей до груп бойовиків відбувалось на території непідконтрольній урядові та в районах, де уряд не міг забезпечити дотримання заборони на залучення дітей до збройного конфлікту, наголошують експерти.

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