Звіт Держдепу США: Торгівля людьми - гаряча проблема для України

Торгівля людьми залишається значною проблемою для України і попри активні зусилля уряду, країна поки не відповідає мінімальним стандартам подолання цієї проблеми, а агресія Росії створила нові виклики для України в цій сфері.
Про це йдеться в щорічному звіті Про торгівлю людьми, оприлюдненому Державним департаментом США 20 червня.
"Торгівля людьми – пляма на людстві. Ми засуджуємо її, бо це - грубе порушення невід'ємних прав людини. Кожна людина, будь-де має глибинну, притаманну їй рівноправну гідність", - заявив Держсекретар США Майк Помпео, представляючи звіт 2019 року Про торгівлю людьми.
Україна не повністю відповідає мінімальним стандартам з припинення торгівлі людьми, однак вживає значних зусиль з подолання проблеми, йдеться в звіті. Серед таких зусиль у Держдепі США відзначили збільшення фінансування на втілення національного плану дій, розслідування випадків примусової праці, визнання жертв та навчання відповідних посадовців, внесення змін до Кримінального кодексу України у вересні 2018 року, які привели визначення торгівлі людьми більше у відповідність до вимог Європейської конвенції а також передбачили кримінальну відповідальності за торгівлю людьми з метою надання секс-послуг та праці. Також наголошується на прогресі у навчанні суддів, посадовців, захисті жертв.
Серед факторів, що ускладнюють боротьбу з торгівлею людьми - те, що більшості засуджених за торгівлю людьми вдається уникнути ув'язнення, через м'які вироки, і можливу корупцію.
З територій, що контролюються Росією, надходять повідомлення про викрадення жінок та дівчат для секс- та трудового рабства в Україні та РосіїЗвіт Держдепу США про торгівлю людьми
Особливо вразливими для торгівлі людьми є переселенці, які були змушені покинути свої домівки на сході України, через російську агресію, йдеться у звіті.
З територій, що контролюються Росією, надходять повідомлення про викрадення жінок та дівчат для секс- та трудового рабства в Україні та Росії. Переселенці ставали жертвами торгівлі людьми. Також, деякі українці ставали жертвами трудового рабства на територіях непідконтрольних урядові, через викрадення, тортури та здирництво, наголошують експерти Держдепу.
В 2017 році, громадські організації повідомили про 85 випадків залучення дітей до незаконних збройних формувань на територіях, неконтрольованих УкраїноюЗвіт Держдепу США про торгівлю людьми
За даними міжнародних організацій, після початку конфлікту, демографічні показники жертв торгівлі людьми з України змінились. Жертвами більше стають мешканці міст, молодь та чоловіки. Є непідтверджені повідомлення про те, що керовані Росією сили використовують дітей в якості солдатів, інформаторів та людського щита, однак, кількість таких повідомлень зменшилась в порівнянні до періоду початку конфлікту.
В 2017 році, громадські організації повідомили про 85 випадків залучення дітей до незаконних збройних формувань на територіях, неконтрольованих Україною. Дітей віком 15-17 років активно долучають до участі у воєнізованих молодіжних групах, включаючи "Молоду арію" Міністерства оборони РФ, яка навчає молодь поводитись зі зброєю, йдеться у звіті.
Залучення дітей до груп бойовиків відбувалось на території непідконтрольній урядові та в районах, де уряд не міг забезпечити дотримання заборони на залучення дітей до збройного конфлікту, наголошують експерти.
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