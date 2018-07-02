Найбільша бізнес асоціація США виступила проти митної політики Трампа

Американська Торговельна палата, найбільша бізнес асоціація США, яка історично підтримує Республіканську партію, розпочала у понеділок офіційну кампанію проти митної політики президента Трампа.

Керівництво ділової асоціації виступило з критикою політики Трампа в торговельній сфері, попереджуючи, що вона може спричинити глобальну торговельну війну, боляче вдарити по кишеням американських споживачів і зашкодити американським виробникам.

«Дії адміністрації загрожують економічному прогресові», - заявив Reuters Том Донаг’ю, президент ділової асоціації. «Ми прагнемо вільної та справедливої торгівлі, але так не роблять», - наголосив він в коментарі Reuters.

Торговельна палата США нараховує три мільйони членів і історично тісно співпрацювала з Республіканською партією. Палата підтримала ініціативу Трампа зі зниження податків на бізнес, запроваджену в грудні. Однак, політика Трампа в сфері торгівлі стала предметом критики з боку ділової асоціації.

Після того, як Трамп ввів митні тарифи проти ряду імпортних товарів з Китаю, Канади, Мексики та ЄС, країни почати вживати дій у відповідь.

У п'ятницю про введення заходів у відповідь на запровадження мита з боку США на імпорт сталі та алюмінію заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Обмежувальні заходи Канади стосуватимуться імпорту зі США на суму у 12,63 мільярдів доларів США, а також оголосила про пакет заходів з підтримки обсягом 2 мільярди доларів, що будуть спрямовуватись на підтримку галузей, які зазнали впливу від обмежувальних заходів США.

Очікується, що Китай введе новий податок у 25% на соєві боби в липні. Мексика збільшує мито на імпорт свинини. ЄС вводить мита на імпорту товарів зі США на суму 3,2 мільярда доларів.

Торгова палата США підрахувала вплив торговельної війни для американських робітників та компаній. Така політика Трампа може створити ризики для 2,6 млн американських робочих місць. Про це заявив Том Донаг’ю, президент ділової асоціації, у зверненні до правління організації, повідомляє CNN.

Робочі місця можуть постраждати через запровадження митних тарифів та можливого виходу з Північноамериканської асоціації вільної торгівлі (NAFTA) – торговельної угоди США з Канадою та Мексикою, говорить Донаг’ю, посилаючись на зовнішні дослідження. Вихід з NAFTA призведе до знищення 1,8 млн робочих місць в США за перший рік, попереджує він.

Запровадження митних тарифів проти Китаю коштуватиме 134 000 робочих місць у США, запровадження митних тарифів на сталь та алюміній може призвести до втрати 470 000 робочих місць, а тарифи на автомобілі та автозапчастини – до 157 000 робочих місць, повідомляє Донаг’ю.

Адміністрація Трампа, натомість, вважає, що тарифи посилять американські галузі та виправлять несправедливу практику торгівлі з іншими країнами.

Міністр торгівлі Вілбур Росс заявив CNBC, що заходи у відповідь вплинуть на менш ніж 1% економіки США та що тарифи створять американські робочі місця.

«Коли ви думаєте про загальну економіку, це не просто тривіальне зростання цін на продукти, це також збільшення зайнятості та сили економіки в цілому», – сказав він.

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