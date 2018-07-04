Настав час Китаю? Китай намагається створити альянси з ЄС та Росією

Китай переконує Європейський союз видати потужну заяву з критикою політики президента США Дональда Трампа в торговельній сфері. Китай сподівається на видання такої заяви протягом саміту, що відбудеться в Пекіні 16-17 липня. Однак, Європа не ставиться прихильно до цієї ідеї.

Протягом зустрічей в Брюcселі, Берліні та Пекіні, китайські високопосадовці, включаючи віце-прем’єр-міністра Ліу Ге та провідного дипломата Вонга Йі запропонували двом економічним силам створити альянс.

Китай хоче, щоб ЄС став на бік Пекіна проти Вашингтона, щоб ми зайняли чиюсь сторону

«Китай хоче, щоб ЄС став на бік Пекіна проти Вашингтона, щоб ми зайняли чиюсь сторону, - сказав Reuters один європейський дипломат. – Ми цього не робитимемо і ми про це їх поінформували».

Натомість, у спільній заяві саміту європейці хотіли б бачити підтримку багатосторонності торговельної системи і засвідчення наміру створити робочу групу з модернізації СОТ, заявляють посадовці ЄС.

Китайський посадовець сказав агентству Xinhua, що Китай та Європа «мають пліч-о-пліч виступити проти торговельного протекціонізму».

«Китай та Європейські країни є природніми партнерами, - йдеться в китайських новинах, - вони переконані, що торгівля є потужним двигуном світового економічного зростання», - повідомляє Reuters.

Однак, ймовірність створення такого альянсу не є високою, адже, незважаючи на запровадження Трампом митних тарифів на імпортний метал з Європи, Брюсcель поділяє занепокоєння Вашингтона стосовно закритості китайських ринків і висловлював занепокоєння спробами Китаю маніпулювати торгівлею з метою досягти домінування на світових ринках.

«Ми погоджуємося практично з усіма скаргами США проти Китаю, ми не погоджуємось з тим, як США вирішує ці питання», - наголосив ще один європейський дипломат.

Така політика Китаю підкреслює рішучість країни в намаганнях завоювати провідні позиції, використовуючи розбіжності в політиці між США та Європою, Канадою і Японією з таких питань, як вільна торгівля, зміна клімату та міжнародна політика.

Суперечності з міжнародної політики також підштовхнули Китай до розбудови співпраці з Росією, зокрема, у військовій сфері.

Міністр оборони Китаю сказав про підтримку російської армії протягом нещодавніх контактів високого рівня. Вей Фенге на початку тижня провів зустріч з Головнокомандувачем сухопутних військ Росії генералом Олегом Салюковим в Пекіні, повідомляє Newsweek.

Фенге висловив намір «розширювати і поглиблювати співпрацю в цсіх сферах і виводити китайсько-російські відносини на новий рівень у нову епоху».

За повідомленнями, Салюков погодився, наголосивши: «Росія вважає розвиток всеохопного стратегічного партнерства Росії та Китаю надзвичайно важливим і продовжує працювати в цьому напрямку».

Протягом останніх років Росія та Китай зблизились в військовій сфері. Вони розпочали проведення ряду спільних військових навчань, програми економічної співпраці і засвідчили підтримку один одному в тому, що вони називають Американською агресією часів «Холодної війни» проти їх країн, наголошує видання.

Росія приєдналась до Китаю та інших, включаючи Канаду, ЄС, Індію та Мексику у запровадженні торговельних мит і ініціюванні справи в рамках Світової організації торгівлі після рішення Трампа запровадити мито у 25 відсотків на імпорт сталі і 10-відсоткове мито на імпорт виробів з алюмінію.

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