Канада вводить обмеження на імпорт зі США, а ЄС сподівається "дедраматизувати відносини" через переговори

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що він відвідає Вашингтон наприкінці липня з метою проведення зустрічі з президентом Трампом з огляду на ескалацію торговельної війни між США та Європою.

Юнкер заявив, що Європа підтримує «вільну, справедливу торгівлю, засновану на багатосторонності».

«Ми маємо дедраматизувати ці стосунки, - додав він. – Нам потрібні ці відносини. Я не впевнений, чи ми знайдемо порозуміння між США та ЄС, але ми спробуємо», - наголосив він на прес-конференції після саміту лідерів ЄС.

У заяві саміту лідери ЄС відзначили: «ЄС має відповідати на всі дії, які мають очевидний протекціоністський характер».

У п'ятницю про введення заходів у відповідь на запровадження мита з боку США на імпорт сталі та алюмінію заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд .

Обмежувальні заходи стосуватимуться імпорту зі США на суму у 12,63 мільярдів доларів США, а також оголосила про пакет заходів з підтримки обсягом 2 мільярди доларів, що будуть спрямовуватись на підтримку галузей, які зазнали впливу від обмежувальних заходів США.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд оголосила, що тарифи будуть введені в дію з 1 липня і будуть діяти «доки США не скасують торговельні заходи проти Канади».

«Ми не будемо проводити ескалацію, але і не відступимо», - сказала Фріланд у прес-конференції в Онтаріо.

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