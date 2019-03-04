Смертоносний торнадо призвів до 23 жертв у штаті Алабама

"На жаль, кількість жертв складає 23 особи на цей час, - підтвердив шериф графства Лі Джей Джонс в коментарі WRBL-TV. Він додав, що двом особам надається невідкладна допомога, повідомляє АР. Це найбільша кількість жертв у США від торнадо за майже шість років, пише USA Today.

Джонс також повідомив, що торнадо зруйнував велику кількість житлових будинків.

Президент Трамп виступив зі словами підтримки для мешканців Алабами.

"Величним людям Алабами та прилеглих територій: будь ласка, будьте пильними та залишайтесь в безпеці.Торнадо та шторми справді потужні і їх може бути більше. Сім'ям та друзям жертв та поранених: хай Бог благословить!" - написав президент США у Twitter.

Попередження про торнадо були видані в деяких регіонах штатів Алабама, Джорджія, Флорида та Південна Кароліна.

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