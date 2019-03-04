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Смертоносний торнадо призвів до 23 жертв у штаті Алабама

  • Голос Америки
Люди йдуть серед руїн, спричинених торнадо в графстві Лі штату Алабама, 3 березня 2019 року

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"На жаль, кількість жертв складає 23 особи на цей час, - підтвердив шериф графства Лі Джей Джонс в коментарі WRBL-TV. Він додав, що двом особам надається невідкладна допомога, повідомляє АР. Це найбільша кількість жертв у США від торнадо за майже шість років, пише USA Today.

Джонс також повідомив, що торнадо зруйнував велику кількість житлових будинків.

Будинок, зруйнований торнадо в Алабамі, 3 березня 2019 року
Будинок, зруйнований торнадо в Алабамі, 3 березня 2019 року

Президент Трамп виступив зі словами підтримки для мешканців Алабами.

"Величним людям Алабами та прилеглих територій: будь ласка, будьте пильними та залишайтесь в безпеці.Торнадо та шторми справді потужні і їх може бути більше. Сім'ям та друзям жертв та поранених: хай Бог благословить!" - написав президент США у Twitter.

Попередження про торнадо були видані в деяких регіонах штатів Алабама, Джорджія, Флорида та Південна Кароліна.

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