Трамп підписав урядовий бюджет США

Як повідомляє видання The Washington Post, президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав урядовий бюджет США. Раніше Трамп заявив, що скористається повноваженнями, передбаченими для президента США на випадок надзвичайних ситуацій, щоб отримати кошти для побудови стіни на кордоні з Мексикою, понад суму, передбачену в урядовому бюджеті.

Суперечки з приводу фінансування прикордонного муру між Трампом та Демократичною партією США раніше призвели до 35-денного часткового припинення роботи уряду США. Пізніше сторони домовились про виділення понад мільярда доларів на будівництво ділянки муру. Решту коштів Трамп планує залучити через механіми надзвичайної ситуації, які дозовляють залучати кошти з інших статей бюджету. Загалом, за словами представника Білого дому, таким чином планується залучити понад 5 мільярдів доларів. Дане рішення, як передбачається, буде оскаржене у судових інстанціях США.

Раніше стало відомо, що, наприклад, у пропонованому бюджеті уряду США на 2019-й рік у розділі витрат на Державний департамент, закордонні операції та пов'язані програми для України передбачається не менше 445 мільйонів 700 тисяч доларів.

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