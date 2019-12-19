Лідер більшості у Сенаті США розкритикував імпічмент Трампа у Палаті представників

Лідер сенатських республіканців Мітч Макконнелл засудив результати голосування щодо імпічменту у Палаті представників Конгресу США, назвавши рішення «несправедливим» і заявивши, що воно створює «токсичний» прецедент.

Макконнелл звинуватив спікера Палати представників Ненсі Пелосі у тому, що вона боїться «посилати результат їх неякісної роботи у Сенат», оскільки та у середу відмовилася уточнити, коли статті імпічменту будуть спрямовані сенаторам для проведення розгляду. Поки статті не будуть передані, процес початися не може.

Макконнелл заявив, що ініційоване демократами розслідування щодо імпічменту було «найбільш поспішним, найменш ретельним і найбільш несправедливим у сучасній історії»

За словами Макконнелла, створюється враження, що демократи починають сумніватися, чи хочуть вони проведення судового процесу щодо імпічменту у Сенаті.

Розгляд у контрольованому республіканцями Сенаті майже напевно закінчиться виправданням Трампа.

Макконнелл заявив, що ініційоване демократами розслідування щодо імпічменту було «найбільш поспішним, найменш ретельним і найбільш несправедливим у сучасній історії».

«Сенат був створений для забезпечення стабільності, - сказав глава сенатської більшості. - Щоб міжпартійні пристрасті не переливалися через край. Саме заради таких моментів існує Сенат Сполучених Штатів».

Пелосі відчуває, що її облудна містифікація під назвою імпічмент настільки жалюгідна, що вона боїться представити її у Сенаті, де б встановили дату розгляду, і покінчили би із цією оборудкою по замовчуванню

Пізніше у четвер Макконнелл зустрінеться з лідером демократичної меншості Чаком Шумером, щоб почати переговори про те, як проводити розгляд в Сенаті.

Трамп після голосування у Палаті представників також виступив з критикою на адресу Пелосі.

«Пелосі відчуває, що її облудна містифікація під назвою імпічмент настільки жалюгідна, що вона боїться представити її у Сенаті, де б встановили дату розгляду, і покінчили би із цією оборудкою по замовчуванню, якщо вони (демократи - прим. ГА) не з'являться», - написав він у «Твіттері» у четвер вранці.

Однак Конституція не зобов'язує Палату представників передавати статті імпічменту до Сенату негайно. За словами Пелосі, демократи не можуть призначити своїх прокурорів щодо імпічменту, поки не стануть відомі умови проведення розгляду у Сенаті. «Сподіваюся, це станеться незабаром ... Поки ми не бачили нічого, що здалося б нам справедливим», - зазначила вона.

Раніше цього тижня Макконнелл відхилив пропозицію Шумера викликати кількох свідків у ході розгляду. За словами лідера сенатських республіканців, демократи хочуть викликати свідків, щоб підкріпити аргументи, збудовані за підсумками їх «недбалої роботи».

Макконннелл також сказав, що координує зусилля з Білим домом і що не є «неупередженим присяжним». За словами Пелосі, ситуація, коли «голова журі зізнається, що він заодно з адвокатами обвинуваченого», не представляється справедливою.

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