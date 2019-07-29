"Гидкий, заражений щурами безлад", - чому Трамп критикує Балтимор?

"Балтимор під керівництвом Елайджи Каммінгса має найгіршу статистику злочинності в країні. 25 років розмов і жодних дій!"- написав президент Дональд Трамп у Твіттері у понеділок.

Таким чином, президент продовжив серію критичних повідомлень у бік 68-річного конгресмена Палати представників Каммінгса. Зокрема, Трамп назвав його "жорстоким хуліганом" і заявив, що ситуація в його окрузі "все більш погіршується і стає більш небезпечною", ніж центри, де влада утримує мігрантів, які перетнули кордон США без документів.

Причина триденної серії критичних твітів з боку Трампа, пояснюють медіа, полягає у давній ворожнечі між політиками. З часу виборів 2018 року, коли демократи отримали більшість у Палаті представників, Каммінгс ініціював численні розслідування діяльності адміністрації Білого дому.

25 липня комітет Конгресу під керівництвом Каммінгса проголосував за те, аби отримати доступ до всіх електронних листів і повідомлень Іванки Трамп і Джареда Кушнера. Вони визнали, що могли порушувати закон, використовуючи для офіціальної кореспонденції приватні акаунти.

Такі ж дії з боку Гілларі Клінтон на посаді держсекретаря викликали шквал обурення республіканців напередодні виборів президента 2016 року.

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