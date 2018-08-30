Трамп – це боєць – віце-президент США прокоментував невпинні сварки президента зі ЗМІ

Віце-президент США Майк Пенс відзначив, що Дональд Трамп є бійцем за натурою і до кінця відданий країні. Так він прокоментував суперечки президента США із критичними щодо нього ЗМІ.

За словами Пенса, "ліберали з національних ЗМІ" отримали в особі президента США "рівного собі". У ході інтерв'ю на каналі Christian Broadcast Network віце-президент поділився думками про бійцівський характер президента.

"Він готовий щодня боротися, щоб рухати країну вперед, щоб створювати робочі місця, щоб підтримувати незмінні принципи нашої Конституції, щоб зміцнити наші збройні сили, щоб повернути Америці повагу всього світу", - заявив Пенс.

При цьому віце-президент назвав здатність президента "давати відсіч критикам одному за іншим" доказом того, що "президент Трамп буде продовжувати боротись, а ми продовжуватимемо перемагати в інтересах народу Америки".

Слова Майка Пенса прозвучали на фоні останніх закидів в упередженості на адресу провідних американських ЗМІ з боку Дональда Трампа.

Дивіться також: Економіка США розвивається найшвидшими темпами за останні майже 4 роки - американський уряд