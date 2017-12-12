Трамп звинувачує демократів у роздмухуванні скандалу навколо звинувачень у сексуальних домаганнях

56 жінок-членів Палати представників від Демократичної партії закликали провести розслідування звинувачень на адресу президента





Президент США Дональд Трамп у вівторок звинуватив демократів у роздмухуванні скандалу навколо висунутих на його адресу звинувачень у сексуальних домаганнях.



Після того, як у понеділок 56 жінок-конгресменів від Демократичної партії закликали лідерів Палати представників провести розслідування у зв'язку зі звинуваченнями, Трамп написав у Twitter, що демократи грають у політичні ігри, і заявив, що не знає нікого з жінок, які висунули проти нього звинувачення.





«Не дивлячись на тисячі годин і мільйони доларів, витрачених даремно, демократи не зуміли довести ніякої змови з Росією, так що тепер вони переключилися на помилкові звинувачення і сфабриковані історії жінок, яких я не знаю і ніколи не зустрічав. Фейкові новини!»- написав Трамп.



Трамп також виступив з критикою на адресу нью-йоркського сенатора-демократа Кірстен Джіллібранд, яка в інтерв'ю CNN назвала звинувачення достовірними, додавши, що «багато з них надривають серце».





«Сенатор Кірстен Джіллібранд, маріонетка Чака Шумеру, ще недавно приходила до мене в кабінет випрошувати гроші на передвиборчу кампанію (і готова зробити за це що завгодно), тепер вийшла на ринг проти Трампа. Яка зрада по відношенню до Білла і брехунів!»- написав він.



У понеділок 56 жінок-членів Палати представників направили лист конгресмену-республіканцеві Трею Ґауді і демократу Елайджі Каммінґсу з комітету щодо нагляду і урядових реформ. «Як мінімум 17 жінок публічно звинувачують президента в сексуальних домаганнях, - йдеться в листі. - Американський народ заслуговує повноцінного розслідування цих звинувачень. Власні заяви президента, за ознаками, підкріплюють ці звинувачення ... він вважає себе вправі продовжувати таку поведінку стосовно жінок. Ми не можемо ігнорувати численних жінок, які виступили з такими звинуваченнями на адресу пана Трампа».



Автори листа також пропонують президенту надати докази на свій захист.



Раніше в понеділок Джіллібранд і ще троє сенаторів закликали президента Дональда Трампа піти у відставку у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях.



Раніше з аналогічними закликами виступили незалежний сенатор Берні Сандерс, а також сенатори-демократи Джефф Мерклі і Корі Букер. Всі вони закликали президента піти у відставку після оголошеної відставки трьох законодавців: сенатора Ела Франкена і конгресменів Джона Коньєрса та Трента Франкса в зв'язку зі звинуваченнями в неналежній поведінці сексуального характеру.

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