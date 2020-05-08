Трамп про перемогу над нацизмом: «Ми вшановуємо сили свободи, які перемогли тиранію»

Президент США Дональд Трамп 8-го травня оприлюднив звернення з нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом у Європі. Послання опубліковане на сайті Білого дому.

Американські герої не відступили від своїх благородних цілей , поки не звільнили всю Європу від огидного нацистського режиму

«75 років тому останні залишки нацистського режиму беззастережно здалися союзним державам, що ознаменувало закінчення Другої світової війни у Європі. Сьогодні ми вшановуємо сили свободи, які перемогли тиранію і вийшли переможцями у цій монументальній боротьбі, віддаємо належне військовослужбовцям за їх службу, і зупиняємося, щоб згадати про тих, хто ... захистив вогонь свободи», - йдеться у зверненні президента.

Дональд Трамп нагадав про те, що перемога над фашизмом в Європі далася дорогою ціною - загинули понад 30 мільйонів людей, причому більшість з них - мирні жителі, включно з 6 мільйонами євреїв, які жили в Польщі і колишньому СРСР. США також зазнали значних втрат: з 2 мільйонів американців, які воювали на полях Європи, які воювали в Атлантиці і Середземному морі, загинули 186 000 чоловік.

«Більшість з цих безкорисливих і героїчних воїнів ніколи не знали життя у процвітаючій Америці. Вони виросли під час Великої депресії, коли економічні перспективи Америки здавалися безрадісними. Проте, вони відповіли на заклик нашої країни, тому що вони вірили у принципи, які лежать в основі нашої країни. Вони прибули з рівнин Середнього Заходу, з індустріальних міст, з ... сільської Америки та міст нашої країни, які розвивались. Чимало з них ніколи не виїжджали за межі своїх рідних штатів, але вони подолали тисячі миль по всьому світу, щоб зустрітися з ворогом на берегах Франції, в лісах Бельгії, у горах Італії і на сотнях інших полів битв ... Ці американські герої не відступили від своїх благородних цілей, поки не звільнили всю Європу від огидного нацистського режиму », - підкреслив Дональд Трамп.

Президент додав, що у день 75-ї річниці закінчення Другої світової війни, ми знову розуміємо, що немає нічого більш важливого, ніж сила американського духу.

«В останні місяці наша країна зіткнулася з серйозним викликом, пов'язаним з пандемією коронавірусу. Але так само, як це було багато разів раніше, Америка переможе, і ми вийдемо з цієї ситуації сильнішою і більш згуртованою країною», - сказав Дональд Трамп.

У Другій світовій війні (на всіх фронтах), за даними уряду США, взяли участь 16 мільйонів американців. До наших днів дожили менше 400 000 з них. Це «найвеличніше покоління ніколи не буде забуто», пообіцяв президент, додавши, що «ми завжди будемо вдячні за їх невимовної внесок в успіх і процвітання нашої країни».

Вдень 8 травня президент Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп взяли участь у церемонії святкування 75-ї річниці Перемоги біля Меморіалу Другої світової війни у Вашингтоні. Президент і перша леді поклали вінки до меморіалу і вшанували пам'ять військовослужбовців, загиблих в роки Другої світової.

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