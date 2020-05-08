Держсекретар США віддав шану усім військовим, які брали участь у визволенні світу від нацистської агресії

США вшановують жертовність усіх військовослужбовців, які брали участь у визволенні світу від нацистської, фашистської та іншої агресії. Про це йдеться у заяві державного секретаря США Майка Помпео до 75-ї річниці Перемоги у Європі. День Перемоги у Європі відзначає дату, коли антигітлерівська коаліція прийняла беззастережну здачу збройних сил нацистської Німеччини.

"Сьогодні ми віддаємо шану всім, хто відстоював людство і свободу перед тиранією, і шануємо жертовність усіх військовослужбовців, які брали участь у визволенні світу від нацистської, фашистської та іншої агресії", - йдеться у заяві.

"Ми з горем згадуємо безпрецедентні страждання єврейського народу у Голокості та нещадне вбивство багатьох інших безневинних цивільних. Коли ми вшановуємо їхню пам’ять, ми поновлюємо свою обітницю ніколи не допускати подібних жорстокостей", - відзначив Помпео.

У заяві також згадуються і те, що після завершення Другої світової війни деякі країни опинилсь за залізною завісою. Для них, відзначив Помпео, "закінчення війни ознаменувало початок, чи продовження іншого виду утиску".

"Починаючи з 1945 року, трансатлантична співпраця стала життєво важливою умовою сприяння миру, демократії та толерантності та підтримці наших спільних цінностей свободи та верховенства права. Після падіння Залізної завіси все більше людей могли вільно жити з цими загальними демократичними цінностями. У нас спільна історія. І в дусі співпраці ми сподіваємось на спільне майбутнє", - відзначає заява.

7-го травня Державний департамент США також оприлюднив спільну заяву з приводу завершення Другої Світової війни зролену Помпео та міністрами закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунї та Словакії. У заяві серед іншого відзначається, що завершення Другої світової війни "не принесло свободу усій Європі"

"Центральна та східна частини континенту керувались комуністичними режимами майже 50 років", - відзначає заява, - "суспільства за Залізною завісою відчайдушно прагнули демократії та незалежності".

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