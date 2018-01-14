У Сенаті присоромлять Трампа словами Сталіна та Хрущова - ЗМІ

Сенатор-республіканець від штату Аризона Джефф Флейк планує розкритикувати Дональда Трампа за його ставлення до американських ЗМІ у промові перед Сенатом цього тижня. Відповідно до витримок із тексту промови сенатора, доступ до яких отримав канал Ен-Бі-Сі, сенатор планує порівняти використання президентом США терміну "вороги народу" стосовно ЗМІ до лексикону радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Президент США називав критично налаштовані до нього американські ЗМІ - The New York Times, NBC News, CNN, ABC, CBS, CNN - "ворогами американського народу" у лютому 2017-го року.

"Фейкові новини ... це не мій ворог, це ворог американського народу", - заявив тоді президент США на своїй сторінці у Twitter.

Флейк є ідеологічним супротивником Трампа у Республіканській партії і заявляв про те, що побоюється того, що партія стане "партією Трампа".

"Пане президент. Те, що наш власний президент використовує слова, які колись вжив проти своїх ворогів Йосип Сталін, свідчить про (незадовільний) стан нашої демократії", - планує заявити у Сенаті Флейк.

Варто відзначити, що дана фраза була настільки наповнена злістю, що навіть радянський лідер Микита Хрущов заборонив її вживати

"Варто відзначити, що дана фраза була настільки наповнена злістю, що навіть радянський лідер Микита Хрущов заборонив її вживати, і сказав Комуністичній партії СРСР, що цю фразу Сталін запровадив, щоб "знищувати тих осіб, які не погоджувались із верховним лідером", - планує дорікнути президенту за незнання історії СРСР американський сенатор.

Критика президента США значно сприяла продажам книжки Флейка "Сумління консерватора: Відмова від деструктивної політики та повернення до принциповості", яку політик презентував у серпні 2017-го року. У книжці Флейк критикує Дональда Трампа та Республіканську партію.

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