Трамп в ООН наголосив на ролі жінок у суспільстві і підтримав ЛГБТ-спільноту

Із трибуни Генасамблеї ООН президент Трамп заявив, що США "відстоюють роль жінок у суспільстві".

"Країни, які розширюють можливості для жінок, набагато багатші, безпечніші та політично стабільніші", "тому економічний розвиток для жінок має ключову роль не лише для процвітання країни, а й для для національної безпеки", - наголосив він.

Також він заявив, що США співпрацюють із іншими країнами, аби декриміналізувати гомосексуальність: "Ми солідарні із людьми ЛГБТ спільноти, які живуть у країнах, що переслідують людей через їхню сексуальну орієнтацію".

Крім того, під час виступу в ООН глава Білого дому говорив про відстоювання національних інтересів США, міграційну політику і про зовнішньополітичні пріоритети Вашингтона.

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