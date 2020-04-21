Дональд Трамп тимчасово припинить імміграцію до США через коронавірус

Президент США Дональд Трамп у Twitter повідомив: "У світлі нападу з боку Невидимого Ворога, а також виходячи із потреби захистити робочі місця для наших ВЕЛИКИХ Американських Громадян, я підпишу Виконавчий Указ про тимчасове припинення імміграції до Сполучених Штатів!"

За даними Державного департаменту США, у 2019 році 4 тисячі 573 громадян України отримали американські міграційні візи.

Нагадаємо, на початку року адміністрація Дональда Трампа зробила імміграційні правила більш суворими. Зокрема, було скасовано легальний пологовий туризм, а правила отримання міграційних віз і громадянства стали складнішими.

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