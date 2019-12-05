Трамп пообіцяв "перемогу" у відповідь на заяву про імпічмент у Палаті представників

Позитив полягає у тому, що республіканці об'єднані, як ніколи. Ми переможемо!

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що Демократична партія США прагне оголосити йому імпічмент у Палаті представників Конгресу США "через ніщо". Про це президент США заявив у серії твітів, які послідували за заявою спікера Палати представників Конгресу США конгресвумен-демократки Ненсі Пелосі про те, що дії президента не лишили іншого вибору окрім імпічменту.

"Нероби, радикальні ліві з Демократичної партії щойно оголосили, що вони будуть добиватись мого імпічменту через ніщо. Вони вже відмовились від сміховинної справи Мюллера (спецпрокурор, який очолював слідство щодо російського втручання у вибори у США - прим. ГА), тож тепер покладають свої сподівання на дві абсолютно належні (ідеальні) телефонні розмови із президентом України. Тож акт імпічменту, який є більш ніж важливим і використовується дуже рідко, тепер буде постійно використовуватись проти майбутніх президентів. Не це мали на увазі батьки-засновники США. Позитив полягає у тому, що республіканці об'єднані, як ніколи. Ми переможемо!" - відзначив президент США Дональд Трамп у Twitter.

Як відзначає нове опитування FiveThirtyEight/Ipsos impeachment, більшість американців 51% кажуть, що долю президента США мають вирішити майбутні вибори президента у 2020-му році, а 47% кажуть, що Конгрес має усунути Трампа з посади.

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