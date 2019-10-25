Трамп пояснив розслідування щодо імпічменту нездатністю Демократичної партії виграти на виборах

Хороші новини полягають у тому, що американці знають, що відбувається, і це буде знову доведено у день виборів 3-го листопада, 2020-го року!



Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що розслідування щодо імпічменту, яке ведуть законодавці від Демократичної парті у Конгресі є "шахрайством", а Демократи нездатні виграти вибори.

"Ціную підтримку сенатора Ліндсі Грема та лідера республіканської меншості у Сенаті Мітча Макконнелла, та їх чудових колег по Республіканській партії, яка виявилась у формі резолюції із засудженням нероб-демократів за їх розслідування щодо Імпічменту, полювання на відьом, яке демократи ведуть у підвалі Капітолію! Вони не здатні виграти на виборчій дільниці. Їх шахрайство, яке триває останні 3 роки, продовжується. Але хороші новини полягають у тому, що американці знають, що відбувається, і це буде знову доведено у день виборів 3-го листопада, 2020-го року!", - відзначив Трамп у Twitter.



Напередодні сенатор-республіканець Ліндсі Грем представив у Сенаті резолюцію із осудом розслідування Демократів щодо початку процедури імпічменту президента США.



Резолюція закидає демократам порушення встановлених норм, та "винайдення нового набору несправедливих, заангажованих правил, які застосовуються лише до цього президента".

... гарантувати президенту США право на дотримання встановленого процесу, здатність відповісти тим, хто його звинувачує, представити власних свідків, та знати у чому його звинувачують



Резолюція закликає Палату представників негайно провести формальне голосування щодо початку процедури розслідування щодо імпічменту; гарантувати президенту США право на дотримання встановленого процесу, здатність відповісти тим, хто його звинувачує, представити власних свідків, та знати у чому його звинувачують.

Резолюція також закликає Палату представників Конгресу США "надати членам (республіканської меншості) можливість брати участь в усіх заходах та мати рівне право виписувати офіційні виклики свідкам та здійснювати інші обов'якзкові до виконання заходи", - йдеться у документі.

Законодавці-демократи ведуть розслідування щодо початку процедури імпічменту президента США. Відправною точкою процесу стали звинувачення на адресу Трампа у тому, що він використовував тиск, щоб примусити уряд України ініціювати розслідування, яке б самим своїм існуванням могло би завдати шкоди конкуренту Трампа на виборах президента США 2020, екс-віце-президенту США Джо Байдену.

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