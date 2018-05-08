Трамп: Тіньова дипломатія Джона Керрі шкодить США

У вівторок президент Трамп знову піддав екс-держсекретаря США Джона Керрі гострій критиці за його спроби врятувати іранську ядерну угоду, звинувативши колишнього члена кабінету міністрів президента Обами у тому, що він «завдає шкоди своїй країні».

«Джон Керрі не може примиритися з тим фактом, що він мав можливість щось зробити, але він прогаяв її! Тримайся подалі від переговорів, Джоне. Ти завдаєш шкоди своїй країні!» - написав президент Трамп у Twitter у вівторок вранці.

Президент Трамп має намір у вівторок оголосити своє рішення щодо іранської ядерної угоди. Це за кілька днів до самовизначеної президентом дати, до якої США мають повідомити, чи вийдуть вони із укладеної за президентства Обами домовленості.

Трамп у понеділок піддав критиці Керрі за його зусилля захищати угоду і натякнув на те, що екс-держсекретар можливо скоїв злочин.

«Сполучені Штати не потребують можливо незаконну тіньову дипломатію Джона Керрі щодо погано укладеної іранської угоди. Саме він був тією особою, яка створили цей БАРДАК!» - написав Трамп у Twitter.

Слова президента були у відповідь на повідомлення минулого тижня про те, що Керрі зустрічався з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом і президентом Франції Еммануелем Макроном для обговорення угоди, яка передбачала пом’якшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної програми Ірану.

Керрі укладав цю угоду між США, Іраном та п’ятьма іншими державами за адміністрації Обами, і досягнув остаточної домовленості у 2015 році.

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