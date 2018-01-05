Юристи Трампа не змогли зупинити продаж книжки про президента США, яку він назвав брехливою

Американський журналіст Майкл Вулфф підтвердив, що його книжка «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House) надійшла у продаж сьогодні - на чотири дні раніше, ніж планувалося.

Публікація уривків з книжки британською газетою The Guardian у середу та поширення їх у міжнародній пресі викликали гостро негативну реакцію Білого дому. Прозвучали повідомлення про те, що адвокати президента намагалися заборонити публікацію.

Трамп написав у Twitter, що ніколи не давав інтерв’ю автору для книжки, яку президент назвав “фальшивою” і “повною брехні”.

Майкл Вулфф також через Twitter повідомив, що “дякує президентові”, напевне маючи на увазі величезну хвилю уваги до його книжки, спричиненої гучною реакцією президента і його соратників.

Часописи, які вже друкують окремі розділи книжки, зокрема британська газета The Times, повідомляють, що Майкл Вулфф написав, що Дональд Трамп, буцімто, не очікував і не хотів перемоги на президентських виборах, а також подав деталі приватного життя Трампа у Білому домі.

Однією з найболісніших для президента частин називають цитування його колишнього найближчого помічника Стіва Беннона, який, згідно з книжкою, назвав “зрадою” та “непатріотичністю” переговори сина Трампа з російськими представниками під час виборчої кампанії.

У відповідь на оприлюднені слова Беннона, Дональд Трамп заявив, що його колишній помічник “збожеволів”, коли втратив посаду у Білому домі.

Аналіз, опублікований на сайті американської новинної телемережі CNN, стверджує, що книжка руйнує найцінніше, що має президент - його репутацію.

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