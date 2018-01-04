Екс-головному стратегу Білого дому загрожує судовий позов через «зневажливі» коментарі про Трампа

Президент Трамп каже, що Стів Беннон «не лише втратив свою роботу в його адміністрації, але втратив і розум»

Колишньому радникові президента США та головному стратегу Білого дому Стіву Беннону загрожує судовий позов через інтерв'ю, яке він дав автору книжки про адміністрацію Дональда Трампа Майклу Вулфу.

Про це повідомляє видання The Washington Post.



Юристи Трампа вже направили Беннону офіційний лист, в якому звинуватили його в порушенні угоди про нерозголошення інформації. Зокрема, в листі головного адвоката Чарльза Гардера йдеться про те, що екс-радник Трампа «зробив зневажливі і в деяких випадках відверто наклепницькі коментарі» про президента США, його сім'ю і компанію Trump Organization.



Юристи вимагають від Беннона утримуватися від будь-яких подальших заяв з приводу Трампа і його оточення, вказавши, що почали збір доказів для початку судового процесу, і радять йому зберегти всі документи у підготовці до «неминучого» позову.



Президент Трамп, в свою чергу, заявив, що Стів Беннон не має нічого спільного з ним або з його президентством. Звільнений в серпні з посади головного стратега Білого дому, за словами Трампа, «втратив не тільки роботу в адміністрації, але і розум».

Білий дім також розповсюдив заяву прес-служби першої леді Меланії Трамп з осудом ще неопублікованої книжки.



Книжка Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білого дому Трампа», за повідомленнями, побачить світ 9-го січня. Уривки з книги з’явилися 3 січня в онлайн виданні New York Magazine.



У книжці, зокрема, йдеться про те, що Трамп і його команда не розраховували на перемогу на президентських виборах у листопаді, і результати голосування їх шокували. Зокрема, пише Вулф з посиланням на Беннона, сім'я Трампа на певному етапі не готова була робити фінансові вкладення в його кампанію, так як не було ніяких гарантій його перемоги.



Беннон також заявив автору книжки, що вважає зустріч сина Трампа – Дональда Трампа-молодшого - з групою росіян, у тому числі юристкою Наталією Весельницькою, «зрадою» та «непатріотичною дією».



Також в книзі Вулффа стверджується, що дочка Трампа, Іванка, яка брала разом з чоловіком активну участь у передвиборчій кампанії батька і продовжила роботу в його адміністрації після перемоги на виборах, розраховує стати першою жінкою на посаді президента США. Саму Іванку, як пише автор, Бенннон називає «тупою як цегла».

За словами Майкла Вулффа, Стів Беннон не виключає можливості балотуватися в президенти США у 2020 році.

Washington Post повідомляє, що автор книги Майкл Вулфф провів понад 200 інтерв’ю «протягом 18 місяців з президентом, більшості членів його команди та багатьма людьми, з якими вони спілкувалися».

Прес-секртар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент ніколи не давав Вулффу інтерв’ю після приходу до влади, і що вони провели «лише одну п’яти-семихвилинну розмову, яка не стосувалася книги». Вона назвала книгу «сміттєвим таблоїдним чтивом» і підкреслила, що в ній містяться «брехливі і такі, що вводять в оману, розповіді людей, у яких не було ані доступу, ані впливу на Білий дім».

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