Трамп намагається припинити публікацію скандальної книги про його життя у Білому домі

Згідно з повідомленням, президент Трамп намагається припинити публікацію книги Майкла Вулффа «Вогонь і лють: у Білому домі Трампа» (Fire and Fury: Inside the Trump White House) - нової ще не опублікованої скандальної книги про передвиборчу кампанію і президентство Дональда Трампа.

Газета The Washington Post у четвер повідомила, що адвокати Трампа відправили листа видавництву Henry Holt & Company з вимогою не публікувати книгу, і вибачитися перед президентом.

Як повідомляє WP, адвокати вимагають, щоб видавництво «негайно припинило, а відтак утримувалося від будь-якої подальшої публікації, видачі чи розповсюдження книги», включно з уривками і короткими викладами, і просять копію книги в підготовці до можливого судового процесу і позову.

За повідомленням, адвокати Трампа також відправили у середу ввечері листа колишньому головному стратегу Білого дому і екс-раднику Трампа Стіву Беннону. У ньому вони звинувачують Беннона у тому, що спілкуванням із Вуллфом він порушив угоду про нерозголошення конфіденційної інформації. Адвокати інкримінують йому «зневажливі» та «відверто наклепницькі» заяви. Головний адвокат Трампа Чарльз Гардер повідомив, що президент планує порушити судову справу проти Беннона.

Книга, яка, за повідомленням, має побачити світ 9 січня, викликала словесний двобій між Трампом і Бенноном. Деякі уривки, опубліковані у середу, стосувалися інтерв’ю Беннона, в яких він робить зневажливі коментарі про Трампа і його сім’ю.

В одному з уривків, Беннон назвиає зустріч у 2016 році Дональда Трампа-молодшого із групою росіян «зрадою» та «непатріотичною». Беннон також зазначив, що він стовідсотково переконаний, що президент Трамп знав про цю зустріч.

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