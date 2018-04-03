Трамп: Я жорсткий до Росії, але було би добре з ними порозумітись

Дружба США та країн Балтії міцна, а її свідками є цілий світ. Про заявив президент США Дональд Трамп у ході зустрічі із лідерами Естонії, Литви та Латвії у Бідому домі.

І всі погоджуються із цим, окрім дуже дурних людей

Як відомо у вівторок президент США провів переговори з президентом Естонії – Керсті Кальюлайд, Латвії – Раймондсом Вейонісом і Литви – Далією Грибаускайте. В центрі уваги будуть питання збільшення безпеки, ділові відносини, торгівля і культурне партнерство між США і трьома країнами Балтії, які є членами Північноатлантичного союзу.

Коментуючи зустріч, речниця Державного департаменту США Гедер Науерт заявила, що США мають намір продовжувати міцне партнерство з Естонією, Латвією та Литвою у сфері посилення енерегтичної безпеки та збагачення відносин між народами.

У ході зустрічі президент США відзначив, що він, як ніхто інший жорстко ставиться до Росії, але наголосив на тому, що готовий до кращих стосунків із Москвою і вважає їх можливими.

Президент США заявив, що порозуміння Америки з Росією "було би позитивом, а не негативом".

"І всі погоджуються із цим, окрім дуже дурних людей", - наводять ЗМІ слова президента США.

Президент США також особисто привітав країни Балтії із 100-річчям незалежності та, серед іншого, поставив їх у приклад іншим членам НАТО, за виділення на оборонні видатки щонайменше 2% ВВП.

Заява на сайті Білого з приводу саміту також наголошує на конкретних ділянках підтримки Латвії, Литви та Естонії з боку США.

Відзначається, що президент США підтримує посилення зусиль з покращення оборони та безпеки членів НАТО у Балтійському регіоні. Наголошено на сприянні президента США диверсифікації джерел енергії країнами Балтії. Дональд Трамп також виступає за розвиток відносин між народами США, Естонії, Литви та Латвії через обміни та культурні програми.

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