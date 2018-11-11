Макрон змушений був пояснити Трампу свої висловлювання, чому потрібна європейська армія

Керівники близько 70-ти країн світу беруть участь у церемоніях у Парижі з нагоди 100-річчя припинення бойових дій у Першій світовій війні.

Президент Франції Макрон щойно запропонував Європі розбудовувати власне військо, щоб захистити себе від США, Китаю і Росії. Дуже образливо...

​1918 року 11 листопада об 11 годині у Європі стихли бої, залишивши руйнування і принаймні 14 мільйонів убитих (за деякими підрахунками 17 мільйонів) військових і цивільних та багато мільйонів скалічених.

Церемонії цими вихідними у Франції, де відбувалася значна частина бойових дій, а також у багатьох інших країнах, від США до Австралії, переважно траурні і зосереджені на застереженнях про вразливість миру.

Важливою ознакою Першої Світової війни називають те, що вона стала першою війною, де людей вбивали зброєю масового знищення з широким застосуванням отруйних газів, а також далекобійної артилерії, авіації та скорострільних кулеметів.

Але Перша Світова, попри страждання і жертви, лише створила передумови для Другої Світової війни, у якій загинули в кілька разів більше людей.

З Росією на наших кордонах, що показала здатність загрожувати... нам потрібна Європа, яка здатна захищатися сама, а не лише покладаючись на Сполучені Штати.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель у суботу навмисно вдалися до символічних дій, щоб підкреслити розуміння ціни миру у Європі.

Керівники двох країн трималися за руки на згадку про загиблих, відвідуючи Камп’єнський ліс під Парижем, де була підписана угода про припинення бойових дій.

Вони побувала у відтвореному залізничному вагоні, в якому відбувалися переговори 1918 року, і в якому згодом 1940 року за наполяганням Гітлера Франція підписала капітуляцію в Другій Світовій війні.

Президент Дональд Трамп також бере участь у церемоніях у Франції. Він викликав критичні застереження опонентів, коли у суботу скасував плановане відвідування одного з двох великих американських військових цвинтарів недалеко від Парижа.

Втрати Сполучених Штатів у Європі під час Першої Світової війни перевищують 116 тисяч убитими і 200 тисяч пораненими.

Президента США також не буде серед керівників більшості країн на Паризькому форумі миру, що розпочинається у неділю і триватиме три дні.

Візит американського лідера був позначений розбіжностями з президентом Франції, який наприкінці тижня викликав гостру реакцію Трампа у зв’язку з повідомленнями, що Макрон висловився про потребу створення європейської армії для протидії таким потугам як Росія, Китай, а також США.

Дональд Трамп у Twitter назвав образливою згадку США у таком ряду:

“Президент Франції Макрон щойно запропонував Європі розбудовувати власне військо, щоб захистити себе від США, Китаю і Росії. Дуже образливо, але, можливо, Європі спочатку треба заплатити справедливу частку в НАТО, що значно субсидують США”.

Під час переговорів Макрона і Трампа наступного дня у Парижі французький президент підкреслив, що мав на увазі саме потребу для Європи взяти не себе більшу відповідальність за безпеку і збільшити видатки на оборону.

Офіційні представники у Парижі звинуватили американську пресу у перебільшенні певних висловлювань Макрона, які пролунали в радіоінтерв’ю у п’ятницю.

Одна з цитат із того інтерв’ю Еммануеля Макрона, яку подає Reuters, лунає так: “З Росією на наших кордонах, що показала здатність загрожувати... нам потрібна Європа, яка здатна захищатися сама, а не лише покладаючись на Сполучені Штати”.

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