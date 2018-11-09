Трамп у Парижі з іншими лідерами вшановуватиме 100-річчя кінця Першої Світової війни

Президент Дональд Трамп прямує до Європи, щоб 11 листопада разом з багатьма керівниками інших країн у Парижі брати участь у церемоніях на вшанування 100-річчя з дня закінчення Першої Світової війни.

Американський президент матиме можливість нагадати про важливу роль, яку Сполучені Штати відіграли тоді й згодом у відновленні миру та безпеки на європейському континенті.

У Першій Світовій війні загинули 14 мільйонів людей. Із тої загальної кількості жертв 9 мільйонів - солдати, з них 117 тисяч - американці.

Трамп зокрема відвідає два американські військові цвинтарі поблизу Парижа і виголосить промову у неділю в День ветеранів у США.

У президента США склалися приязні відносини з французьким президентом Еммануелем Макроном після того, як Трамп минулого року відвідав військовий парад у Парижі з нагоди французького національного свята Дня Бастилії.

Участь у паризьких церемоніях планує брати участь і президент України Петро Порошенко.

Хоча минулого місяця представники Вашингтона й Москви заявляли про плановані у Франції двосторонні переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним, американський керівник кілька днів тому сказав, що на повноцінну зустріч з російським президентом у нього не буде часу.

СNN вважає, що проти таких переговорів заперечили французькі господарі, бо подібний саміт затьмарив би переважно траурну атмосферу церемоній вшанування жертв війни.

Уроки

Одним з головних уроків Першої Світової війни 1914-1918 р. називають те, що тоді почалося широке застосовувати зброї масового знищення, і попри багатомільйонні жертви й руйнування, майже одразу після 1918 року у Європі почалися процеси, які спричинили ще більш убивчу Другу Світову війну.

Британський публіцист Пол Валлас - один з тих, хто називає причиною крихкості миру між двома світовими війнами те, що Америка у той період відсторонилася від європейських справ.

Автор нагадує у статті в Reuters, що хоча Сполучені Штати брали участь у війні з 1917 року, згодом Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору і проти приєднання Америки до праобразу Організації Об'єднаних Націй - Ліги Націй.

На противагу тій позиції Сполучені Штати Америки після Другої Світової війни підтримали відбудову Європи і взяли активну участь у міжнародних політичних та безпекових структурах на зразок ООН і НАТО.

З огляду на це зараз європейські коментатори з осторогою дивляться на президента Дональда Трампа, який неодноразово гостро критикував міжнародні структури включно з ЄС і заявляв, що віддає перевагу двостороннім домовленостям між країнами.

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