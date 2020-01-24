Трамп перший із президентів США виступив на мітингу проти абортів

Всього чотири роки тому, політичний комітет, який підтримує одного з суперників Дональда Трампа в Республіканській партії, оприлюднив заяву з критикою поглядів, яких Трамп дотримувався щодо абортів. У заяву була включена відеозапис інтерв'ю, записаного в 1999 році - тоді Трамп заявив: «Я - за вибір [права на аборт] в усіх відношеннях».

Зараз, напередодні майбутніх виборів 2020, Трамп став першим чинним президентом, який звернувся з промовою до учасників «Маршу за життя» - мітингу противників аборту, який проходить раз на півроку і є одним з найбільш важливих заходів для руху, який заперечує проти штучного переривання вагітності.

Це ще один «реверанс» Трампа щодо білих виборців-євангелістів, які, як уже підтвердилося на практиці, є одними з найбільш відданих прихильників президента. Це також показує те, що Трамп, намагаючись зібрати коаліцію для свого переобрання, розраховує на те, що консервативні активісти допоможуть йому успішно перетнути фінішну лінію в листопаді цього року.

«Думаю, це блискучий крок», - каже Ральф Рід, глава коаліції «Віра і свобода» і один з найбільш відомих прихильників Трампа серед євангельських християн. Рід вважає, що поява президента «активізує і нагадає виборцям, які виступають проти абортів про те, яким чудовим другом є для них цей президент і його адміністрація».

Це також говорить про те, наскільки все змінилося за останні роки.

Попередні президенти, які протистояли праву на аборт, в тому числі Рональд Рейган і Джордж Буш-молодший, утримувалися від особистих відвідувань маршу, щоб уникнути занадто очевидної демонстрації своєї близькості до демонстрантів, які прагнуть заборонити аборти. Попередні президенти-консерватори направляли на марш своїх представників, виступали перед учасниками маршу по телефону або запрошували організаторів до Білого дому.

Втім, в останні 10 років у Республіканській партії відбулася «революція», яка демонструє готовність багатьох членів партії «усвідомити цю проблему не лише як морально вірну, але ще і як політично розумну», - каже Меллорі Куіглі, прес-секретар комітету політичних дій «Слово жінкам» і Списку Сьюзан Ентоні, некомерційних організацій, які прагнуть до введення повної заборони на аборти в США.

Група планує витратити під час нинішнього виборчого циклу 52 млн доларів, щоб допомогти обратися кандидатам, які виступають проти абортів. Президент організації Марджорі Данненфелсер стане загальнонаціональною главою нової передвиборної коаліції «Голосу противників абортів за Трампа».

Під час перших трьох років у Білому домі Трамп ухвалив кілька ініціатив в інтересах консервативних груп, особливо з питань абортів. Він призначив кількох суддів, які виступають проти абортів, скоротив федеральне фінансування медичних організацій, що здійснюють штучне переривання вагітності і назвав «екстремалами» демократів, які підтримують право жінок на аборт.

«Президент Трамп зробив для спільноти прихильників права на життя більше, ніж будь-який інший президент, так що цілком доречно те, що він стане першим в історії президентом, який відвідав Марш за життя на Національної алеї», - заявив прес-секретар Білого дому Джадд Дір.

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