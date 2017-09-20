Міжнародні відгуки на виступ президента Трампа в ООН: суверенність, націоналізм і вісь зла

Коментатори та міжнародна преса, аналізуючи першу промову Дональда Трампа на Генеральній асамблеї ООН, вказують на нетипову для державних лідерів жорсткість висловлювань американського керівника та на його “націоналізм”.

Кореспондент французької Mond у репортажі з Нью-Йорка зауважує, що президент Трамп зосередився на терміні “суверенність”, використавши його промові 21 раз.

Французький журналіст підкреслює, що “для наймогутнішої країни-члена ООН нетипово погрожувати “повним знищенням іншої держави”...

Агенція Reuters пише, що навіть ті в ООН, хто знайомий з відвертим стилем Дональда Трампа, були вражені його твердженням, що певні регіони світу “йдуть до пекла”.

Reuters цитує прихильника Трампа колишнього конгресмена Нюта Ґінґріджа про те, що доктрина Трмпа “це не однобокий американський націоналізм, а зосередження на суверенітеті”, подібно до філософії колишнього американського президента Рональда Рейгана, французького лідера Шарля де Ґолля та прем’єр-міністра Британії Марґарет Тетчер”.

Але Аарон Дейвід Міллер, який був представником і республіканських і демократичних адміністрацій США на переговорах щодо Близького Сходу, висловив думку, що “жодну з великих проблем: ні Північну Корею, ні Іран не можна вирішити політикою "Америка насамперед”.

Британська Guardian вважає, що промова президента Трампа в ООН була сповнена “гучними словами й войовничістю” і дає підстави для стурбованості.

“Президент США помиляється, коли вважає, що діючи лише у власних інтересах, держави зроблять світ більш стабільним”, - стверджує Guardian у редакційній статті і наголошує, що “країни повинні працювати разом, згідно зі спільно узгодженими правилами”.

На думку редакторів британського часописа, президент Трамп, очевидно, хоче використати ООН для тиску на Північну Корею та Іран, але він “недостатньо чітко” описав свою стратегію.

Британська Telegraph не присвятила редакційної статті цій події, але подала репортаж з Нью-Йорка, в якому кореспондент пише, що промову Трампа розглядають як повернення до філософії Джорджа Буша (молодшого) про “вісь зла”, “але цього разу у вісі залишися лише Іран та Північна Корея. Ірак з неї випав”.

Репортери російських ЗМІ підкреслювали, що Росія не опинилася в оголошеному Трампом списку ворогів і загроз для США.

Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung пише з Нью-Йорка, що промова американського президента в ООН була “сумішшю твіттер-Трампа і телепромптер-Трампа”, маючи на увазі безкомпромісно жорсткі висловлювання підготованої заздалегідь промови.

“Промовою в ООН Дональд Трамп викликав жах, але також і аплодисменти своїх прихильників”, - читаємо в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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