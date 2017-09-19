Трамп: Якщо США доведеться захищати себе, чи союзників - КНДР буде повністю зруйновано

Президент США Дональд Трамп заявив у ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН, що якщо у США не залишиться вибору, КНДР буде повністю знищено. Відповідні слова президента США наводить канал Сі-Ен-Ен.

"Президент Трамп заявив: Якщо США доведеться захищати себе, або своїх союзників, "у нас не залишиться вибору окрім як повністю зруйнувати Північну Корею" , - вітує Сі-Ен-Ен.

Значна частина промови президента США на ГА ООН присвячена загрозі, яку становлять для світу авторитарні агресивні режими.

Дивіться також: Єдине місце, у якому російськомовним в Україні небезпечно - це території, на яких перебувають війська Росії - Курт Волкер