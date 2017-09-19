Спеціальні потреби

Мови
Україна

"Росію критикувати він не наважився" - деякі оглядачі дорікнули Трампу за промову в ООН

Низка оглядачів звернули увагу на те, що президент США Дональд Трамп у своїм промові на ГА ООН не вказав прямо на Росію, як порушника суверенітету України.

Як відомо, у ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп навів ситуацію в Україні як приклад важливості захисту міжнародними інститутами державного суверенітету.

Трамп заявив, що світова спільнота має "відкинути загрози суверенітету, які спостерігаються від України до Південнокитайського моря".

Низка коментаторів не оминули буцімто недостатню увагу Дональда Трампа до порушень з боку Росії.

"Дивно, що він ніколи не говорить нічого критичного щодо Путіна", - твітує Дженніфер Рубін, дописувач видання The Washinton Post, яке загалом надзвичайно критично налаштоване щодо президента США.

"Трамп засудив маленькі агресивні режими, які порушують принципи ООН. Але як щодо великих держав Росії та Китаю, які роблять те саме?", - твітує Ерік Браттберґ, експерт аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace. При цьому в іншому твіті Браттберґ визнав, що не прослухав промову президента США цілком.

"Трамп не згадав, що Росія вже порушила суверенітет України анексією Криму", - твітує Джонатан Ландей, кореспондент інформаційної агенції Reuters.

"Деякі фрагменти звернення президента США до ГА ООН будуть інтерпретовані Путіним та іншими як "дозвіл робити все, що їм заманеться, із власними народами" , - твітує Еван Макмуррі, редактор американського каналу Ей-Бі-Сі.

З критичною оцінкою промови Трампа погодились не всі.

Так Девід Аксельрод, політичний коментатор каналу Сі-Ен-Ен, який також вважається критично налаштованим щодо Трампа, відзначив саме той факт, що Трамп згадав у промові про загрози суверенітету Україні.

"Це вже далеко від обіймів з Путіним у 2016-му році", - твітує Аксельрод.

А як оцінюєте промову президента США Ви? Розкажіть нам у коментарях!

Дивіться також: Експерти: рішення про надсилання миротворців ухвалюють у Радбезі, а Росія має там право вето

Експерти: рішення про надсилання миротворців ухвалюють у Радбезі, а Росія має там право вето. Відео
please wait
0:02:31
0:00:00 /0:02:31
Direct link

  • 16x9 Image

    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

    Підписатись

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG