"Росію критикувати він не наважився" - деякі оглядачі дорікнули Трампу за промову в ООН

Низка оглядачів звернули увагу на те, що президент США Дональд Трамп у своїм промові на ГА ООН не вказав прямо на Росію, як порушника суверенітету України.

Як відомо, у ході виступу на Генеральній Асамблеї ООН президент США Дональд Трамп навів ситуацію в Україні як приклад важливості захисту міжнародними інститутами державного суверенітету.

Трамп заявив, що світова спільнота має "відкинути загрози суверенітету, які спостерігаються від України до Південнокитайського моря".

Низка коментаторів не оминули буцімто недостатню увагу Дональда Трампа до порушень з боку Росії.

"Дивно, що він ніколи не говорить нічого критичного щодо Путіна", - твітує Дженніфер Рубін, дописувач видання The Washinton Post, яке загалом надзвичайно критично налаштоване щодо президента США.

"Трамп засудив маленькі агресивні режими, які порушують принципи ООН. Але як щодо великих держав Росії та Китаю, які роблять те саме?", - твітує Ерік Браттберґ, експерт аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace. При цьому в іншому твіті Браттберґ визнав, що не прослухав промову президента США цілком.

"Трамп не згадав, що Росія вже порушила суверенітет України анексією Криму", - твітує Джонатан Ландей, кореспондент інформаційної агенції Reuters.

"Деякі фрагменти звернення президента США до ГА ООН будуть інтерпретовані Путіним та іншими як "дозвіл робити все, що їм заманеться, із власними народами" , - твітує Еван Макмуррі, редактор американського каналу Ей-Бі-Сі.

З критичною оцінкою промови Трампа погодились не всі.

Так Девід Аксельрод, політичний коментатор каналу Сі-Ен-Ен, який також вважається критично налаштованим щодо Трампа, відзначив саме той факт, що Трамп згадав у промові про загрози суверенітету Україні.

"Це вже далеко від обіймів з Путіним у 2016-му році", - твітує Аксельрод.

А як оцінюєте промову президента США Ви? Розкажіть нам у коментарях!

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