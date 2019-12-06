Країни НАТО, які не збільшать витрати на оборону, можуть втратити торгові преференції з боку США - Трамп

Президент Дональд Трамп у четвер попередив, що США можуть вжити «заходів в області торгівлі» щодо країн НАТО, які не вносять достатній вклад в оборонний бюджет альянсу. Президент сказав про це під час обіду з постійними представниками держав, які входять до Ради Безпеки ООН, у четвер у Білому домі.

Трамп , який щойно повернувся до Вашингтона з Лондона, де президент брав участь в роботі саміту лідерів НАТО, поділився з дипломатами своїми враженнями від форуму і висловив думки щодо майбутнього альянсу. Під час саміту Дональд Трамп кілька разів закликав союзників збільшити свій внесок в оборонний бюджет блоку.

Ви отримуєте захист ... у вигляді найбільшої військової сили в світі, і не платите. Ви - неплатники

За словами президента, багато країн НАТО поступово наближаються до рівня оборонних витрат на рівні 2 відсотків від ВВП.

«Багато країн близькі і стають ближчими [до 2 відсотків]. І деякі не так вже й близькі, і ми можемо вжити заходів, що мають відношення до торгівлі. Це нечесно: вони отримують захист від США і не збільшують витрати», - сказав Трамп, назвавши такі країни «неплатниками».

«Ви отримуєте захист ... у вигляді найбільшої військової сили в світі, і не платите. Ви - неплатники» - заявив президент, маючи на увазі країни НАТО, які не бажають збільшувати свої оборонні витрати. - «Так що я сказав деяким людям про те, що вони - неплатники. Не всім це може сподобатися ... Неможливо говорити це у дуже чемній формі, тому що у протилежному випадку вони будуть вести так само, як і останні 15 років ... Два відсотки - чесно кажучи, це не так вже й багато».

Оцінюючи результати саміту в цілому, Трамп назвав його «абсолютно успішним». На думку президента, НАТО знаходиться в «дуже хорошій формі», а відносини США з іншими країнами «дійсно чудові».

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