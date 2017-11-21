У США радники з нацбезпеки закликають Трампа ухвалити план про продаж летальної зброї Україні

Радники президента Трампа з національної безпеки підготували план про продаж та фінансування смертоносної зброї Україні на загальну суму майже 50 мільйонів доларів та закликають президента його підтримати.

Про це з посиланням на джерела у Конгресі та Державному департаменті у вівторок повідомляє видання Los Angeles Times. До переліку рекомендованого озброєння входять протитанкові системи «Джавелін» та інше високотехнологічне обладнання.

Раніше про існування такої рекомендації повідомив канал АБС.

Читайте детальніше: Рада з нацбезпеки США представить Трампу план виділення Україні $47 млн на озброєння – ЗМІ

«Голос Америки» звернувся за роз'ясненням до Білого дому, але адміністрація поки що не прокоментувала цієї інформації.

Конгрес США затвердив у бюджеті на 2018 фінансовий рік військову допомогу Україні на суму 350 мільйонів доларів.

Дивіться також: Посол США в Росії розкритикував наміри Росії надати статус іноземного агента закордонним медіа-організаціям